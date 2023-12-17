رسميًا.. زيادة منحة البطالة 2024 في الجزائر إلى هذا المبلغ بهذا الموعد بأمر رئاسي

رسميًا وبداية من شهر يناير القادم سيتم زيادة منحة البطالة 2024 في الجزائر من مبلع 13 ألف دينار جزائري إلى مبلغ 15 ألف دينار جزائري، فدعونا نوضح لكم تفاصيل هذا الأمر وكل الأمور التي تخص منحة البطالة في دولة الجزائر، فضلًا تابعوا معنا.

زيادة منحة البطالة 2024 في الجزائر

وفقًا لتصريحات الرئيس الجزائري حفظه الله ورعاه عبد المجيد تبون قبل بداية هذا العام، فإنه سيتم رفع قيمة منحة البطالة حتى مبلغ 15 ألف دينار عراقي، حيث بداية من عام 2024 سيتم تطبيق هذه الزيادة، والجدير بالذكر أن الدولة مسؤولة عن التغطية الاجتماعية لكل المستفيدين من هذه المنحة، مع العلم أن هذه الزيادة شملت أيضًا رواتب الموظفين ورواتب المتقاعدين في الجزائر.

موقع التسجيل في منحة البطالة الكترونيا

يتساءل الكثيرون عن ملف منحة البطالة 2023 وكيفية الدخول إلى منصة منحة البطالة، ثم السجيل، بينما آخرين يتساءلون عن طريقة تجديد منحة البطالة anem 2024، وعلى أي حال فتأتي طريقة التسجيل بالمنحة على النحو التالي:

التوجه إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل الموجودة على لاشبكة.

الموجودة على لاشبكة. اختيار منحة البطالة 2024.

النقر على زر “تسجيل”.

ابدأ في كتابة رقم بطاقتك الوطنية ورقم التعريف الوطني، ثم اضغط على زر “إرسال”.

ابدأ في تدوين كل البيانات المطلوب منك إدخالها وكل ما يخصك بالتفصيل.

شروط جديد منحة البطالة 2024

يتم تقديم منحة البطالة في دولة الجزائر لمن يتوافر به الشروط التالية: