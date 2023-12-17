عاجل الآن إعلان موعد امتحانات نصف السنة 2024 لجميع الصفوف.. والعطلة الربيعية تبدأ في هذا التوقيت

ينتظر كافة طلاب العراق تحديد المواعيد الخاصة بالامتحانات مما دفعهم خلال الآونة الأخيرة حول امتحانات نصف السنة 2024 رغبةً في معرفة كافة التفاصيل التي تخص هذا الأمر، حيث تسعى وزارة التربية العراقية لتوفير كافة التفاصيل التي تتعلق بالامتحانات والعطلات الرسمية وغيرها، واليوم سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

امتحانات نصف السنة 2024

أعلنت اليوم الموافق 17 ديسمبر لعام 2023 وزارة التربية العراقية عن مواعيد الامتحانات لمختلف المراحل الدراسية بأكملها داخل دولة العراق ولكي تتمكن من معرفة جميع المواعيد عليك قراءة ما يلي:

المرحلة الابتدائية تبدأ الاختبارات الخاصة بها يوم 25 كانون الثاني القادم وتنتهي في ذات الشهر يوم 31، وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة أكدت على أن الامتحانات تشمل يوم السبت.

أما المرحلة الثانية ستبدأ امتحانات نصف العام الخاص بهم يوم 21 يناير لعام 2024 وتستمر حتى الأربعاء يوم 31 يناير وأيضًا ستتضمن الامتحانات يوم السبت مثل الابتدائي كما أقرت الوزارة.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة حددت مواعيد الامتحانات الشفهية لكي تكون قبل بدء التحريرية بأسبوع وستكون خلال الأيام الدراسية العادية سيخضع لها الطلاب والطالبات في جميع مدن العراق.

موعد العطلة الربيعية للطلاب

أعلنت أيضًا الوزارة أن العطلة الربيعية ستبدأ يوم 1 فبراير وسيحصل الطلاب على اجازة لمدة أسبوعين حتى يعودون مرة أخرى للدراسة يوم الخميس الموافق 15 فبراير لعام 2024، حيث نوهت إلى الموعد الرسمي الخاص بامتحانات نصف السنة للمؤجلين وستكون في الأسبوع الثاني من الدوام الرسمي وأيضًا لمدة أسبوع فقط.