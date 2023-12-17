موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي والقنوات الناقلة مجاناً في كأس العالم

كثرت عمليات البحث من قبل محبي كورة القدم الراغبين في متابعة مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية، وذلك بعد أن فاز الأهلي على فريق الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف ورد هدف واحد، ويسعي الفريقين في الحصول على اللقب كما انها ستكون مباراة قوية ومن خلال مقالنا سنتعرف على متي موعد مباراة الأهلي في كأس العالم.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي

ستقام المباراة بين الفريق الأهلي المصري وفريق فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 وذلك في يوم الاثنين الموافق 18/12/2023 الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية والعاشرة بتوقيت الإمارات، وتقام المباراة على أرضية ملعب الجوهرة المشعة، ويتم دخول الأهلي للمباراة باعتباره حصل على بطل دوري أبطال إفريقيا لهذا العام.

ما هي أهم القنوات الناقلة مباراة الأهلي وفلومينينسي

أعلنت إدارة قناة إس اس سي السعودية أنها هي الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط فقد حصلت على حقوق البث لتلك البطولة كما انها ستذاع على قنواتها المشفرة، ويمكننا التعرف على التردد من خلال الاتي.

القمر الصناعي، العرب سات.

التردد، 12418.

معدل الترميز، 27500.

الاستقطاب، أفقي.

جودة القناة، إتش دي.

ما هو التشكيل المتوقع للفريق الأهلي

ومن المتوقع أن يكون التشكيل للفريق أمام فريق فلومينينسي المختار من قبل المدير الفني للفريق والذي يسعي لحصول فريقة على الفوز والانتصار، من خلال هذا التشكيل.