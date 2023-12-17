آخر اخبار زيادة رواتب المتقاعدين في العراق وموعد تطبيقها

في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة شريحة كبيرة من المجتمع العراقي، أقر مجلس الوزراء العراقي في شهر تشرين الثاني من عام 2023، زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين بمبلغ 100 ألف دينار عراقي شهريًا ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي أكد على ضرورة دعم المتقاعدين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

قرار زيادة رواتب المتقاعدين

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، فإن الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين تشمل جميع المتقاعدين الذين يتقاضون رواتبًا بقيمة مليون دينار عراقي فما دون، وذلك بغض النظر عن نوع المعاش (تقاعدي، تأميني، أرامل، أبناء) وبذلك، يستفيد من الزيادة الجديدة نحو مليون و642 ألفًا و930 متقاعدًا عراقيًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 164 مليارًا و293 مليون دينار عراقي وتأتي هذه الزيادة في ظل ارتفاع معدلات التضخم في العراق، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة المعاشات التقاعدية، وزيادة الأعباء المالية على المتقاعدين. ومن المتوقع أن تساهم الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين في تحسين مستوى معيشتهم، ورفع الأعباء المالية عنهم.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2023 في العراق

يترقب المتقاعدون العراقيون موعد صرف رواتب شهر ديسمبر 2023، والذي من المقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري ويأتي موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر ديسمبر 2023 تماشياً مع العادة المتبعة في كل شهر ميلادي، حيث يتم صرف الرواتب في هذا اليوم من كل شهر وتعد رواتب المتقاعدين مصدرًا أساسيًا للدخل بالنسبة للكثيرين، حيث يستخدمونها في سد احتياجاتهم الأساسية، مثل الطعام والسكن والعلاج والتعليم حيث ستساهم في تحسين مستوى معيشتهم، ورفع الأعباء المالية عنهم.