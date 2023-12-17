عاجل وزارة التربية العراقية تُوضح عطلة 14 يوم للطلاب تبدأ في هذا الموعد.. تعرف على التفاصيل

حددت وزارة التربية العراقية اليوم كافة المواعيد التي تخص امتحانات نصف السنة لكلاً من المرحلة الابتدائية والثانوية أيضًا، كما أعلنت عن عطلة 14 يوم لكافة الطلاب والطالبات في كافة محافظات العراق مما دفعهم للبحث متى تبدأ وما هو سبب هذه العطلة وهذا ما سنتطرق لتوضيحه بالتفاصيل بالإضافة إلى موعد الاختبارات الشفهية للطلاب التي ستكون خلال أيام الدوام الرسمي.

عطلة 14 يوم

حددت وزارة التربية العراقية موعد عطلة للطلاب تستمر لمدة 14 يوم تبدأ يوم 1 فبراير لعام 2024 الموافق يوم الخميس وتستمر حتى 15 فبراير لعام 2024 وهذا التاريخ هو عودة الدراسة مرة أخرى وهي تُسمى العطلة الربيعية للطلاب، كما نوهت إلى أن الامتحانات الشفهية داخل دولة العراق ستكون خلال الأيام الخاصة بالدوام الرسمي في العراق قبل بدء الامتحانات التحريرية بأسبوع.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة التفاصيل التي تتعلق بالأيام الدراسية والامتحانات، حيث حددت أيضًا مواعيد امتحانات الطلاب المؤجلين في العراق لكي تكون خلال الدوام الرسمي في الأسبوع الثاني ولمدة أسبوع خلال الفصل الدراسي الثاني.

مواعيد امتحانات نصف السنة لجميع الصفوف

حددت وزارة التربية العراقية اليوم مواعيد الامتحانات الخاصة بنصف السنة لجميع الصفوف وجاءت على النحو التالي: