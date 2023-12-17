تردد قناة ssc sport المفتوحة تويتر الناقلة لكأس العالم للأندية مجاناً

يهتم عدد كبير خلال الفترة الحالية بالبحث عن تردد قنوات SSC SPORTS HD والتي تتميز بنقل كافة مباريات كأس العالم للأندية، كما تعتبر من ضمن أكثر القنوات التي يتم متابعتها من قبل الكثير ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة ssc sport.

تردد قناة ssc sport

يرغب الكثير في التعرف على التردد الخاص بقنوات اس اس سي والتي تعمل على عرض افضل المباريات ومنها بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية واليت بدأت من يوم الثاني عشر من ديسمبر عام 2023م، التردد الخاص.

تردد قنوات SSC SPORTS HD على النايل سات

التردد 12523

الاستقطاب رأسي

معدل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ4/3

تردد قنوات SSC SPORTS HD على العرب سات

يمكننا التعرف على تردد قنوات اس اس سي على القمر الصناعي عرب سات من خلال الاتي.

التردد12380

الاستقطاب رأسي

معدل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ6/5

قنوات SSC SPORTS HD

أعلنت الإدارة أن قنوات SSC SPORTS HD هي الناقلة لمباريات كأس العالم للاندية وأن شبكة قنوات SSC الرياضية تعمل على ضم عدد من القنوات التي تعرض المباريات.

ssc 1

ssc 2

ssc 3

ssc 4

سعر اشتراك SSC الرياضية السعودية

يمكننا الاشتراك في قنوات اس اس سي من خلال دفع رسوم الاشتراك بها وهي.

الاشتراك شهريًا من 84.99 ريالًا سعوديًا.

أما عن ربع سنوي 244.99 ريالًا سعوديًا.

كما ان الاشتراك سنويًا 879.99 ريالًا سعوديًا.

كيفية تنزيل تردد قنوات SSC SPORTS HD

يمكن للمشاهدين ضبط قنوات SSC على أجهزة الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية وهي.