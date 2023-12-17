فرصتك جاتلك لحد عندك.. حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2023 فتح اعرف الشروط والأوراق والأسعار من هنا

يرغب الكثير من المواطنين بجمهورية مصر العربية في التعرف على أسعار حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2023 وذلك بعد إعلان وزارة الإسكان والمرافق عن طرح ما يزيد عن 1160 وحدة سكنية بتشطيب كامل، كما أشارت الوزارة بأن الطرح الجديد سيتضمن القسط الأول بعد مرور ثلاثة شهور من موعد استلام الوحدة السكنية، وقد قامت الحكومة المصرية بالإشارة بأن طرح الشقق السكنية سيبدأ منذ اليوم الأحد الذي يوافق 17 من شهر ديسمبر 2023 وحتى يوم الثلاثاء 16 من شهر يناير 2024.

حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2023

نشرت وزارة الإسكان والتعمير المصرية أسعار حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2023، حيث صرحت بأن أسعار الوحدات الجديدة تتراوح أسعارها من 245 ألف وحتى 500 ألف جنيه مصري، على أن يقوم المتقدم بدفع مقدم ب15 ألف جنية للوحدة ذات 75 متر، بينما لابد من دفع مقدم 22 ألف جنيه لشقق الإسكان الاجتماعي ذات المساحة 90 متر، على أن يتم دفع مقدم بقيمة 10% من السعر المحدد ويتم تقسيط باقي النسبة على ثلاثون عام بحد أقصى، على أن يقوم المتقدم بتحضير هذه الأوراق والمستندات:

تجهيز صورة من أصل البطاقة الشخصية للمتقدم.

إحضار بيان من أجل إثبات الدخل الشهري.

شهادة ميلاد جميع الأبناء.

شهادة ميلاد الزوجة.

قيد عائلي حديث.

خطوات حجز شقق بنك الإسكان والتعمير

وبعد التعرف على أسعار حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2023، فلقد وضحت وزارة الإسكان طريقة حجز شقق بنك الإسكان والتي جاءت على النحو التالي: