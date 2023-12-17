ناجز اصدار وكالة: متطلبات الخدمة وخطوات استخراج وكالة فردية إلكترونيا

ناجز اصدار الوكالة هي احدي الخِدْمَات التي تقدمها منصة ناجز، والتي أنشأتها وزارة العدل في المملكة العربية السُّعُودية لتيسر على المواطنين العديد من الخِدْمَات الإلكترونية، والتي إحداها هذه الخدمة: خدمة إصدار وكالة فردية، حيث يستطيع المستفيد أن يحصل على وكالة فردية إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذَّهاب لأحد المكاتب التابعة لوزارة العدل، ومن خلال تقريرنا نتعرف على الخدمة ومتطلباتها وخطوات التقديم التي يحتاجها المستفيد للحصول على خدمته.

ما هي متطلبات خدمة ناجز لعمل وكالة فردية؟

متطلبات خدمة ناجز لعمل وكالة فردية كما وضحتها وزارة العدل كالتالي:

يشترط أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. ومقيم إقامة دائمة في المملكة. أنت تكون بطاقة الهُوِيَّة الخاصة به سارية المفعول. كما يشترط أن يكون عمر المستفيد أكبر من 18 عام. وأن يكون بكامل الأهلية الشرعية. وأخيرًا يجب أن يكون لديه حساب فعّال في بوابة أبشر.

عن استكمال هذه الاشتراطات عليه التوجه إلى منصة ناجز لعمل وكالة فردية.

ما هي الخطوات المتبعة على منصة ناجز اصدار وكالة؟

خطوات التقديم على الخدمة حسب ما وضحتها وزارة العدل على الصفحة الرئيسة للمنصة هي كالتالي:

ادخل إلى بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني. اضغط على خِيار “جميع الخِدْمَات الإلكترونية”. انقر على باقة “الوكالات والإقرارات”. ومن بعد ذلك ادخل إلى خدمة “إصدار وكالة فردية”. ثم اضغط على “تقديم طلب جديد”. يتطلب منك في هذه الخطوة إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة مثل” (بيانات الموكل، بيانات الوكيل، أو الوكلاء) ونحو ذلك. حدد بنود الوكالة كما تريدها. وحدد أيضا مدة الوكالة. وفي الأخير اضغط على “اعتماد”.

سيصلك رسالة نصية على جوالك تفيد بصدور الوكالة.