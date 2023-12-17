tawdif.men.gov.ma “وزارة التهذيب” رابط استخراج نتائج الانتقاء الاولي لمباراة التعليم 2023 بالتقاعد في المغرب

أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم 2023، يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023. شارك في هذه المباراة ما يقرب من 100 ألف مترشح، من مختلف أنحاء المغرب، تم اعتماد معيارين في الانتقاء الأولي وهما المعدل العام للبكالوريا ومعدل الشهادة الجامعية تم اختيار المترشحين، الذين حصلوا على أعلى المعدلات في كل تخصص، وفي كل جهة من جهات المملكة. هذا يعني أنه تم اختيار الأفضل في كل تخصص، وفي كل منطقة من مناطق المملكة المغربية.

نتائج الانتقاء الاولي لمباراة التعليم 2023 في المغرب

تأتي هذه النتائج كخطوة أولى في عملية انتقاء المترشحين للمباراة، ومن المتوقع أن يتم استكمال العملية بمراحل أخرى من التصفيات والمقابلات الشخصية والاختبارات الأخرى، ستتم إعلان النتائج النهائية للمباراة في وقت لاحق بعد انتهاء جميع المراحل هذا الإعلان يعتبر مهمًا للمترشحين الذين شاركوا في المباراة، حيث يتوجب عليهم متابعة المستجدات والإعلانات الرسمية من وزارة التربية الوطنية، لمعرفة المراحل المقبلة والإجراءات المطلوبة.

خطوات الحصول على نتائج الانتقاء الاولي لمباراة التعليم 2023

تم تطبيق هذه العملية الاختيارية على العديد من المترشحين الذين شاركوا في المباراة، وتم اختيار الأفضل منهم وفقًا لأعلى المعدلات في كل تخصص، وفي كل جهة من جهات المملكة المغربية، للاطلاع على نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم 2023، يمكنك اتباع الخطوات التالية بدقة: