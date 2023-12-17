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لقاء جديد للشياطين الحمر بعد الفوز على فريق الكبسة “موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي ” والقنوات الناقلة مجانًا للمباراة
تألق النادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2023 بعد فوزه العريض على الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الآن يستعد لمواجهة فولمينينسي البرازيلي في نصف النهائي، الفوز سيمنح الأهلي فرصة تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي البطولة.
موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي
- يشهد اللقاء تنافسًا قويًا، حيث يتطلع كل فريق إلى تحقيق إنجاز تاريخي، يحمل الأهلي عبء التاريخ بمحاولة الوصول إلى نهائي البطولة للمرة الأولى، بينما يشارك فولمينينسي في كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، مما يجعل هذه المباراة محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم.
- تقام المباراة في ملعب الجوهرة في مدينة جدة يوم الإثنين المقبل، الموافق 18 ديسمبر 2023، وتبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.
- يترقب الجمهور المصري والبرازيلي هذا الحدث الكروي بفارغ الصبر، حيث سيكون اللقاء حاسمًا في تحديد الفريق الذي سيمثل قارة أفريقيا في النهائي.
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- بالنسبة للجماهير العربية، يمكنهم متابعة المباراة بتوقيت مختلف دول العرب، حيث ستكون الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
- بهذا، ننتظر بفارغ الصبر لرؤية كيف ستكون نهاية هذه المواجهة الحماسية، وكيف سيتأهل أحد الفريقين ليحقق حلم الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية 2032.