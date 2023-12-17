لقاء جديد للشياطين الحمر بعد الفوز على فريق الكبسة “موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي ” والقنوات الناقلة مجانًا للمباراة

تألق النادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2023 بعد فوزه العريض على الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الآن يستعد لمواجهة فولمينينسي البرازيلي في نصف النهائي، الفوز سيمنح الأهلي فرصة تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي البطولة.

موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي