مسلسل زينهم الحلقة 22 كاملة علي قناة ON E

حاز مسلسل زينهم على اعجاب الكثير حيث أنه يتم عرضه على قنوات ON E و ON دراما لذلك يتصدر المسلسل محركات البحث من قبل محبي الدراما العربية ومن خلال مقالنا سنتعرف على مسلسل زينهم.

القنوات الناقلة لمسلسل زينهم

يمكننا من مشاهدة مسلسل زينهم عبر قنوات ON E حيث تم عرض الحلقة 20 من المسلسل في يوم السبت ويمكننا مشاهدة المسلسل على قنوات شركة المتحدة واليت حصلت على اعلى نسب مشاهدة عالية كما أنه يعرض على قناة ON من الأحد إلى الخميس الساعة 8 مساءً.

أحداث مسلسل زينهم

تم اكتشاف زينهم خلال الحلقات السابقة موقف مرعبًا والذي تسبب في دخول قضية تشريح شخص مصاب، وتم النظر للشخص الذي سيتم تشريحه وتعرف على انه ما زال على قيد الحياة ويقوم بنقله إلى المستشفى ولكنه لم يتم الإبلاغ عنه حتى يتم اصلاح حالة سيتم اكتشاف علاقة يمنى ومونتي فقد صعد المسلسل المرتبة الأولى على منصة watch it ويمتاز المسلسل بانه أول بطولة للنجم أحمد داود وانه يعتبر قصة من كتاب أصدقائي الموتى شكرا للدكتور محمد جاب الله، ويتم الاشتراك في العمل من قبل كل من أحمد داود، وكريم قاسم، وهناء الشوربجي، وسلمى أبو ضيف، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

تردد قناة On لمتابعه مسلسل زينهم

يمكننا من مشاهدة المسلسل من خلال البيانات الاتية.

القمر الصناعي: نايل سات.

ثم الإستقطاب: عمودي.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

ثم معامل التصحيح: 4/3.

تردد قناة On درام

يمكننا من متابعة أحداث المسلسل من خلال التردد الاتي.