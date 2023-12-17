هتاخد العربية اللي بتحلم بيها “خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة” .. جميع الكشوفات مجانية في اي مكان

ازدادت عمليات عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن ظهور نتيجة كارت الخدمات المتكاملة لجميع أصحاب القدرات الخاصة ممن قاموا بالكشف الطبي خلال الايام الأخيرة الماضية وقد تم ظهور نتيجة كارت الخدمات المتكاملة عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من ذوي الإعاقة في مصر عن خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة حيث تم ظهور نتيجة كارت الخدمات المتكاملة عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة وذلك وفق ما أعلنته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حيث يتم توفير كارت الخدمات المتكاملة للمواطنين من ذوي الإعاقة للحصول على الكثير من المزايا والتسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية وإليكم خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

أولًا يجب الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

ثم قم بالدخول عبر “الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة”.

ثم قم بتسجيل الرقم القومي وجميع البيانات المطلوبة.

ثم اضغط على “بحث”.

تظهر نتيجة كارت الخدمات المتكاملة بالقبول أو الرفض.

في حالة الرفض يمكنك تقديم تظلم عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ما هي مزايا كارت الخدمات المتكاملة؟

بعد التعرف على خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة يبحث الكثير من المواطنين عن المزايا والخدمات التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة حيث يتم الإعفاء من الضرائب والجمارك ويستحق له الجمع بين معاشين ويستطيع الدخول إلى المناطق الأثرية مجانًا كما يستطيع الحصول على سيارة مجهزة بأسعار منخفضة.