كيس السكر بيبدأ من 5 جنية !! اسعار السلع في تموين شهر يناير 2024 .. مش هتصدق هتاخد قد ايه تموين الشهر ده

اسعار السلع في تموين شهر يناير 2024 تعرف على حصتك الفردية من البطاقة التموينية وأسعار السلع المدعومة في مصر، حيث يستفيد عدد كبير من المواطنين من الدعم الذي تقدمه وزارة التموين والتجارة الداخلية للسلع الأساسية.

اسعار السلع في تموين شهر يناير 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قائمة أسعار السلع الغذائية المدعومة المقدمة للمواطنين، وفيما يلي تلك الأسعار:

سعر كيلو السكر: 12.60 جنيه.

سعر زجاجة الزيت 800 مل زيت مختلط: 30 جنيه.

سعر كيس المكرونة 400 جرام: 5 جنيهات.

سعر الأملج الصناعي وزن 800 جرام: 36 جنيها.

سعر العدس المجروش وزن 500 جرام: 21 جنيها.

سعر كيس ملح الطعام 300 جرام: 25 جنيها.

سعر اللبن المجفف 125 جرام: 5 جنيه.

سعر الطحينة البيضاء عبوة 140 جرام: 75 جنيها.

سعر المربى 350 جرام: 16 جنيه.

سعر علبة التونة المفتتة وزن 140 جرام: 18 جنيها.

سعر كيلو الدقيق المعبأ بالورق أو البلاستيك: 00 جنيه.

سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم: 4 جنيه.

سعر علبة مرقة الدجاج: 6 جنيهات.

سعر بسكويت يوليو السادة: جنيه ونصف.

سعر بسكويت ويفر يوليو بجميع أنواعه: 75 جنيها.

سعر بسكويت الغد: 3 جنيهات.

سعر كيس الصلصة 300 جرام: 8 جنيهات.

سعر شاي باكو فرط وزن 40 جرام: 5 جنيه.

سعر علبة بسكويت بو بجميع أنواعه: 75 جنيها.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حصة الفرد المسجل في البطاقة التموينية، حيث يحق للفرد الحصول على زجاجة زيت بحجم 800 مل، ويمكن للفرد الحصول على ما يصل إلى 4 زجاجات في البطاقة الواحدة.

كما يسمح للفرد المسجل في البطاقة التموينية بالحصول على كيلوغرامين من السكر الأبيض، ويُحدد الحد الأقصى لهذه الكمية بـ 6 كيلو جرام، ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية بأسعار ميسرة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.