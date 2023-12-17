فرحتك هتخليك تروح البنك جري.. شهادات استثمار خيالية من البنك الاهلي لكل عملائة

شهادات البنك الاهلي أن البنك الأهلي يوفر لك العديد من أنواع شهادات الاستثمار المختلفة التي تتيح لك الادخار والاستثمار بطريقة مضمونة، حيث أن العائد المتحصل من شهادات البنك الأهلي تصل إلى ١٩ في المائة و ٢٢ في المائة، وبإمكانك المواطنين شراء هذه الشهادات بمبلغ قيمته ألف جنيه كحد أدنى.

شهادات البنك الاهلي

سوف نذكر لك بعض التفاصيل المتعلقة بشهادات البنك الأهلي، حيث أنها تتيح لكم الاستثمار بطرق وأشكال مختلفة، فهي تقدم لكم شهادة الادخار التي يتم شراؤها بمائة ألف جنيه ويكون العائد من هذه الشهادة ٢٢ ألف جنيه يتم صرفه شهريا بقيمة ١٨٣٣ جنيه، حيث أن نسبة العائد تقدر بحوالي ٢٢ في المائة من قيمة شراء الشهادة.

شهادة أمان المصريين

أن أغلب أسعار العائد الصادرة من البنك الأهلي تصل إلى ١٣ في المائة ومن بينهم شهادة أمان المصريين، ومدة الاستثمار تصل إلى ثلاث سنوات، والحد الاقصى لشراء شهادة أمان المصريين يصل ال ٢٥٠٠ جنيه، ولا يقل عن ٥٠٠ جنيه.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

لقد قام البنك الأهلي بإصدار شهادة جديدة تُعرف باسم الشهادة الخماسية وسعر العائد من هذه الشهادة هو ١٢.٢٥ في المائة ويتم صرف هذا العائد شهريا مدة الشهادة خمس سنوات، والحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها.

شهادة استثمار ب

هذه الشهادة تكون بالعملة المصرية، وسعر العائد من هذه الشهادة هو ١٤.٥٠ في المائة، صرف العائد المتعلق بهذا الشهر يتم كل ثلاث شهور ومدة الاستثمار ثلاث سنوات، وفئات هذه الشهادة هي ٥٠٠ جنيه.