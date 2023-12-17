ألحق قدم بسرعة.. رابط وخطوات التقديم على البطاقات التموينية الالكترونية في العراق 2024

تعتبر البطاقة التموينية العراقية من أهم الأشياء التي يهتم بها المواطنين في دولة العراق حيث توفر حصول الأفراد على السلع والمنتجات الضرورية بأسعار مخفضة لحاملي البطاقة ويمكن الحصول على المنتجات من السوبر ماركت، وأعلنت الحكومة العراقية عن كيفية التقديم على الحصول على البطاقات التموينية الالكترونية وسوف نتعرف على كل التفاصيل من خلال المقال التالي.

خطوات التقديم على البطاقات التموينية الالكترونية في العراق 2024

أعلنت الحكومة العراقية عن كيفية التقديم على بطاقات التموين الالكترونية وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

القيام بالدخول إلي موقع مركز التموين الالكتروني من هنا.

القيام بتعبئة الاستمارة الخاصة بالتقديم بالبيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

القيام برفع المستندات والأوراق المطلوبة على الموقع.

مراجعة البيانات جيدً والتأكد من صحتها.

القيام بالضغط على “إرسال الطلب”.

ما هي الشروط المحددة للحصول على البطاقة التموينية الالكترونية في العراق؟

وضعت الحكومة العراقية مجموعة من الشروط الواجب ترافدها للحصول على البطاقة التتموينية والحصول على السلع والمنتجات المدعمة من ضمن هذه الشروط ما يلي:

تقديم بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر العراقي للتأكد من هوية المواطن المتقدم لطلب البطاقة التموينية.

تقديم ما يثبت الدخل الشهري للمواطن ويثبت انه من محدودي الدخل.

تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.

تقديم فاتورة غاز أو كهرباء أو عقد إيجار لإثبات محل الإقامة الذي يقيم فيه المتقدم بالطلب.

معلومات عن البطاقات التموينية الالكترونية

هي بطاقات ذكية يتم تحويل البطاقات الورقية إلي صيغة الكترونية من خلال الدخول إلي الموقع الالكتروني لتسهيل الحصول على السلع والمنتجات من أي مكان في المحافظة العراقية التابع لها المواطن ولابد أن يقوم المتقدم بتقديم الأوراق المطلوبة بطريقة صحيحة ورقم الهاتف لكي يتم إرسال الإشعارات الخاصة بالحصص التموينية ومواعيدها وكمياتها.