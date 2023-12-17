فتح القدس مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 6 مترجمة قصة عشق

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 6 واحد من أكثر المسلسلات التي يتابعها الكثير فى الفترة الأخيرة من مختلف الدول حول العالم، وذلك يرجع إلى الأحداث الشيقة والممتعة التي يقدمها المسلسل، لذلك يتساءل العديد حول الحلقات الجديدة لمتابعة الأحداث أول بأول، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 6

يتم عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي على قناة تي آر تي الأولى باللغة التركية، بينما يتم عرضه على قناة الفجر الجزائرية مدبلج باللغة العربية يوم الإثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والساعة 8 مساءً بتوقيت المملكه العربيه السعوديه، تدور أحداث المسلسل حول قصة صلاح الدين الأيوبي الحقيقي وهو يسعى إلى فتح مدينة عسقلان من أجل فتح القدس.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تعمل قناة الفجر الجزائرية على عرض عرض المسلسل مدبلج باللغة العربية يوم الإثنين من كل اسبوع الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر بينما يتم عرضه في تمام الساعة 8 بتوقيت المملكة، ترددها:

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة تي آر تي التركية

تعمل على عرض المسلسل باللغة التركية يوم الإثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 7 بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة 8 بتوقيت المملكة، ترددها:

التردد: 11042.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.