يبختك لو منهم.. الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 في عموم العراق

يبحث الكثير من المواطنين في دولة العراق عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لشهر ديسمبر لعام 2023 حيث تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دعم شهري للمواطنين محدودي الدخل لتحسين مستوي معيشتهم في ظل الغلاء الذي يضرب البلاد والأزمات الكبرى الاقتصادية التي يمر بها العالم، وسوف نعرض في المقال التالي موعد صرف الدعم وخطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 في عموم العراق

بعد أن يتم رسميًا عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية سوف يتم تنزيلهم على موقع منصة مظلتي ويتمكن كل مواطن من البحث عن اسمه بإتباع الخطوات الاتية:

القيام بالدخول إلي موقع المنصة الالكترونية على الانترنت: منصة مظلتي.

الضغط على أيقونة “الرعاية الاجتماعية”.

القيام بتحديد رقم الوجبة “الوجبة السابعة”.

القيام بتحميل ملف كشوف الأسماء الخاصة بكل محافظة بصيغة ملف PDF.

الانتظار قليلًا حتى يتم تحميل الملف ثم القيام بفتحه عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن للتعرف على إذا كان طلبه تم قبوله أو رفضه.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 في عموم العراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن هؤلاء الأسماء بعد أن تم تأجيل الإعلان عن الأسماء بسبب قلة عدد الموظفين الذين يقومون بالزيارات الميدانية للاستطلاع على البيانات الخاصة بكل مواطن متقدم وتحديد إذا كان يستحق الدعم أم لا وسوف يتم الإعلان عنهم في بداية الأسبوع الأول من شهر يناير القادم.