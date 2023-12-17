بأعلى جودة “تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024” .. القناة متاحة على جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 تتألق قنوات طيور الجنة بتقديم محتوى فريد ومميز يهدف إلى تنمية الأطفال بشكل شامل، تعتبر القناة وجهة مفضلة للعائلات العربية نظرا لتنوع برامجها ومحتواها الهادف تتميز ،البرامج التعليمية بطابع تربوي يشجع على تطوير مهارات الأطفال وتعزيز قيم دينية وأخلاقية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

تركز القناة على تقديم أناشيد إسلامية جميلة تحمل رسائل دينية ملهمة، وتسعى جاهدة لتشجيع الأطفال على أداء الصلوات الخمس وفهم مبادئ الشريعة الإسلامية، يتمثل ركيزة البرامج في نقل تعاليم الحديث النبوي الشريف وفهم القرآن الكريم بطريقة ميسرة وجذابة.

ترددات قنوات طيور الجنة من جلال القمر الصناعي نايل سات

التردد:11258.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز:27500.

تردد قنوات طيور الجنة على العرب سات

التردد:11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

عالم الأناشيد الدينية الموجهة للأطفال تبرز طيور الجنة

بنات صغار.

ثبات المدرسه.

حفظ النعمه.

حديثه الحيوان .

يانبع الحنان.

اجا العيد.

رفقا بالقوارير.

هالصيصان شوحلوين .

اتجهت قناة طيور الجنة نحو الأسواق الناطقة باللغة الإنجليزية بخطوة استراتيجية ملهمة من خلال إطلاق نسختها الإنجليزية، المعروفة باسم طيور بيبي تعكس هذه الخطوة رؤية القناة في تقديم محتوى هادف وتربوي للأطفال الناطقين بالإنجليزية، وتعتبرها فرصة للتواصل مع جمهور عالمي أوسع.

برامج قناة طيور الجنه