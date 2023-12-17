تحميل لعبة ثيفت اوتو أخر إصدار قبل الحذف Grand Theft Auto V (GTA 5) “من هنـــا”

تعتبر لعبة Grand Theft Auto V (GTA 5) واحدة من أشهر ألعاب الأكشن والمغامرات على الهواتف الذكية، وخاصةً لنظام Android، تم تطويرها بواسطة Rockstar North وصدرت في سبتمبر 2013، تتميز اللعبة برسومات ثلاثية الأبعاد قوية وقصة فريدة.

تحميل لعبة ثيفت اوتو

Grand Theft Auto V هي لعبة متعددة الأوجه، حيث يمكنك اللعب بمفردك أو الانضمام إلى مجموعة من اللاعبين وتشكيل فريق، تتيح لك التحكم باستخدام لوحة المفاتيح، الماوس، أو المقبض، مما يوفر تجربة متنوعة للمستخدمين.

كيفية التحميل

يمكنك تحميل اللعبة بسهولة عبر النقر علي https://grand-theft-auto-v-the-manual.softonic-ar.com/

تطوير اللعبة

تم تطوير Grand Theft Auto V بواسطة Rockstar North، وقد صدرت لأجهزة Xbox 360 وأجهزة الكمبيوتر بنظام Windows في أبريل 2015.

تميزت اللعبة بتفاصيل دقيقة وقصة مثيرة، مما جعلها واحدة من الألعاب الأكثر شهرة في تاريخ صناعة الألعاب الإلكترونية.

خصائص اللعبة

اللعبة متوافقة مع مختلف أنواع الأجهزة الذكية.

تحميل اللعبة مجاناً من خلال إصدارها 1.10 الحالي.

حجم اللعبة يبلغ 1.5 جيجابايت.

اللغة المتاحة هي الإنجليزية.

تم تطويرها بواسطة شركة Rockstar العالمية.

مميزات التحميل

يمكن تحميل اللعبة بسهولة من خلال المحرك البحثي، مما يتيح لك الوصول السريع إلى أحدث إصدار.

يتضمن التحميل ملف APK وملف OBB الذي يحمل العديد من المميزات، بما في ذلك ثلاث شخصيات قابلة للتبديل ومهام متنوعة.

رسومات وصوت واقعيين