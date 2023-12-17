عثمان يحاول معرفة الخائن.. مسلسل المؤسس المؤسس عثمان الحلقة 141 الموسم الخامس على موقع قصة عشق

يعتبر مسلسل قيامة عثمان من أشهر المسلسلات التاريخية التي حققت نسبة مشاهدة عالية في خلال السنوات الأخيرة حيث يعرض المسلسل قصة مثيرة ومشوقة عن حياة فاتح عثمان ففي خلال السطور التالية من المقال سوف يتم التعرف على التفاصيل الكاملة للمسلسل.

مسلسل المؤسس المؤسس عثمان الحلقة 141 الموسم الخامس على موقع قصة عشق

يبحث الكثير من متابعي مسلسل قيامة عثمان عن الحلقة 140 والذي يتابعه الكثير من الأشخاص على مستوي العالم العربي ويودون التعرف على موعد عرض الحلقة في تركيا حيث يتم عرضه على قناة ATV يوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر الساعة الثامنة بتوقيت تركيا، ويعرض على قناة الفجر الجزائرية كل يوم خميس الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، ويتم عرضه على قنوات اليوتيوب على موقع قصة عشق مترجم باللغة العربية.

قنوات عرض مسلسل قيامة عثمان

لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان بجودة عالية على القنوات المختلفة لابد من الوصول إلي الترددات التالية للقنوات.

تردد قناة الفجر الجزائرية

اسم القمر الصناعي : نايل سات.

تردد القناة: 12034.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز:27500.

تردد قناة اليرموك الأردنية

اسم القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11678.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ATV التركية