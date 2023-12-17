الفلوس جاية تجري شوف هتقبض يوم كام من جدول مرتبات ديسمبر 2023 والزيادة بتاعت المرتب هتنزل

جدول مرتبات ديسمبر 2023 يبحث عنه ملايين الموظفين في مايقرب من 66 وزارة ومؤسسة تابعة للقطاع الحكومي، حيث تقوم وزارة المالية في مصر بعملية تنظيم صرف المرتبات، وفقا لجدول تعلن عنه قبيل اقتراب موعد صرف المرتبات، ونحرص من موقعنا إتاحة كل التعليمات التي يبحث عنها المواطن، لذلك سنتناول موعد صرف مرتبات ديسمبر بالزيادة الجديدة.

جدول مرتبات ديسمبر 2023

يصرف جميع الموظفين العاملين في الهيئات الحكومية مرتباتهم في الموعد، الذي أعلنته وزارة المالية يوم الأحد القادم الموافق 24 ديسمبر الجاري، على أن يأخذ جميع الموظفين الزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونسبة الزيادة في هذا العام تقدر 16.4 مليار جنيه، هذا بجانب استفادة حوالي 336.4 ألف موظف من علاوة غلاء المعيشة، وتكون إجمالي تكلفتها السنوية 1.2 مليار جنيه، ويتم صرف المرتبات وفقا للجدول التالي.

اليوم الأول للصرف يوم الأحد 24 ديسمبر.

اليوم الثاني للصرف يوم الإثنين 25 ديسمبر.

اليوم الثالث للصرف يوم الثلاثاء 26 ديسمبر.

متأخرات المرتبات تصرف من اليوم الثالث 26 ديسمبر حتى يوم 28 ديسمبر.

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

تتعدد طرق صرف المرتبات الشهرية في مصر وذلك حرصا على عملية التنظيم، وعدم حدوث زحام وتكدس وضياع لوقت الموظفين، حيث يمكن صرف المرتبات من أحد الأماكن التالية.