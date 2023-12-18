“منصة مظلتي” وجبة الرعاية الاجتماعية الأخيرة 2023+ الاستعلام عن أسماء المشمولين في وجبة الرعاية الاجتماعية الأخيرة 2023

وجبة الرعاية الاجتماعية الأخيرة 2023 هي آخر ما يحصل عليه كل المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق خلال العام الحالي 2023، ولكن الدعم مستمر خلال الفترات القادمة، حيث يعد برنامج الرعاية الاجتماعية مظلمة كبيرة تشمل مواطني العراق الفقراء بالرعاية والدعم، وفيما يلي نتعرف على تفاصيل وجبة شهر ديسمبر 2023.

وجبة الرعاية الاجتماعية الأخيرة 2023

وجبة الرعاية الاجتماعية الأخيرة 2023، تحاول الدولة توفير أفضل الطرق الممكنة لرعاية المواطنين داخل أراضيها، وتقدم الرعاية الاجتماعية دعم مادي قيمته 100 دينار عراقي للفرد في الشهر، وقد وضعت الدولة خطة لتوسيع طرق الدعم فلن يقتصر على الدعم المادي فقط، فسوف يتم تقديم دعم صحي من خلال برنامج التأمين الصحي لمن يزيد عمرهم عن 50 عام، أيضا سوف يكون دعم إقتصادي بطرق متنوعة.

الاستعلام عن أسماء المشمولين في وجبة الرعاية الاجتماعية الأخيرة 2023

أعلنت وزارة العمل على الأسماء التي تستحق صرف الرعاية الاجتماعية لشهر ديسمبر الجاري، ويمكن الاستعلام عنها بالخطوات التالية.

الدخول على منصة مظلتي.

تظهر لك موقع منصة مظلتي الرسمية المسؤولة عن تنظيم الخدمات الإلكترونية للرعاية الاجتماعية والتابعة لوزارة العمل في العراق.

اختر زر ” دعم الرعاية الاجتماعية “.

حدد رقم الوجبة.

اكتب اسمك رباعيات.

اختر زر ” البحث”.

شروط التسجيل على الرعاية الاجتماعية

وضعت الوزارة عدة شروط للتسجيل في الرعاية الاجتماعية، ويتم فرز جميع الطلبات جيدا للتأكد من مطابقة الشروط التالية على كل حالة قبل قبول أو رفض الطلب.