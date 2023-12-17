الجداول نزلت والوان اتنصب مواعيد امتحانات نصف العام اسكندرية 2023 وجدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي وصفوف النقل بالاعدادي والثانوي

مواعيد امتحانات نصف العام اسكندرية يتساءل عنها الطلاب داخل محافظة الإسكندرية، حيث أن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف يعتمد مواعيد امتحانات نصف العام لسنة 2023-2024 لكافة مراحل التعليم الفني والتعليم العام، والشهادة الإعدادية، والتعليم الإبتدائي، حيث تستعد المحافظة للإمتحانات بداية من يوم 2 يناير وتكون نهاية الامتحانات يوم 24 من يناير 2024، وتمنى محافظ الإسكندرية لكافة المراحل النجاح والتوفيق.

مواعيد امتحانات نصف العام اسكندرية

ووفقًا للجدول الذي اعتمده محافظ الإسكندرية فمن المقرر أن تكون بداية امتحانات الترم الاول لمحافظة الإسكندرية كما يلي:

امتحانات مرحلة التعليم الابتدائي تبدأ من يوم 2 من يناير وتنتهي في 10 يناير 2024 الموافق يوم الثلاثاء والأربعاء.

امتحانات المرحلة الإعدادية ( عام، وصم، ومكفوفين، مهني) تبدأ يوم الثلاثاء 2 يناير وتنتهي يوم الاثنين 15 من يناير 2024.

امتحانات الشهادة الإعدادية ( صم، مكفوفين، مهني، عام) تبدأ يوم الأربعاء الموافق 17 يناير، وتنتهي الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

أما الصف الأول الثانوي والثاني يبدأ امتحانات الترم الاول من يوم الأحد 14 يناير، وينتهي يوم الأربعاء 24 يناير 2024.

أما إمتحانات التعليم المجتمعي تبدأ من الثلاثاء 2 يناير، وتنتهي الأربعاء الموافق 10 من يناير 2024.

امتحانات الترم الاول للمكفوفين يبدأ من الثلاثاء الموافق 2 يناير وينتهي 23 يناير 2024.

امتحانات تعليم الصم يبدأ يوم الثلاثاء 2 يناير وينتهي الثلاثاء 23 يناير 2024.

امتحانات الترم الاول للتعليم الفني تبدأ من يوم الثلاثاء 2 يناير وينتهي الأربعاء 24 يناير 2024.

ضوابط امتحانات المرحلة الابتدائية بالإسكندرية

حددت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ضوابط امتحانات المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2023-2024، والتي تشمل ما يلي: