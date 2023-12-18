“هينزل بزيادة 600 جنيه” هل هناك زيادة مرتبات في يناير؟+ زيادة المعاشات في شهر يناير

هل هناك زيادة مرتبات في يناير؟ سؤال انتشر كثيرا بين جموع المواطنين في أحاديثهم الجانبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، باحثين عن إجابة حقيقية حول زيادة مرتبات شهر يناير بداية من العام المقبل، وفيما يلي نعرض ما تم الإعلان عنه من الجهات الرسمية.

هل هناك زيادة مرتبات في يناير؟

هل هناك زيادة مرتبات في يناير؟ نعم، بالفعل يوجد زيادة في مرتبات شهر يناير يحصل عليها الموظفين يوم 23 يناير 2024 في موعد صرف المرتبات الشهرية، حيث أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه، وسوف يستمر صرف المرتبات حتى خمسة أيام وفقا لجدول مرتبات شهر يناير، أما عن متأخرات الموظفين فتصرف مع بداية الشهر وتحديدا يوم 5 و 8 و 10 يناير 2024، وأكدت وزارة المالية أنها ستراعي عدم تطابق مواعيد صرف المرتبات مع العطلات الرسمية في شهر يناير.

زيادة مرتبات القطاع الخاص في يناير

تنطبق أيضا زيادة الحد الأدنى للأجور على موظفين القطاع الخاص حيث ارتفع الحد الأدنى من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه، هذا وقد تم رفع العلاوة الدورية السنوية لتصبح 200 جنيه بدل 100 جنيه، وتعمل دائما الحكومة على رفع مستوى معيشة المواطن، ليصبح قادر على توفير متطلباته الضرورية.

زيادة المعاشات في شهر يناير

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن مرتبات شهر يناير تصرف بالزيادة المقررة في عام 2024.