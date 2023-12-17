“الامتحانات وصلت ذاكر“ جدول امتحانات المرحلة الاعدادية الترم الأول الصف الأول والثاني والثالث 2024

موعد امتحانات الترم الأول للصف الإعدادي من أكثر الأشياء التي يبحث عنها عدد كبير من الطلاب ، لذلك يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأول عن جدول الامتحان، وسوف نقدم لكم من خلال مقالنا أخر ما صرحت عنه مديرية التربية والتعليم محافظة الشرقية فيما يخص جداول الامتحانات 2024.

امتحانات الترم الأول

وفقا لما صرحت عنه مديرية التعليم بالشرقية أنه من المقرر بداية امتحانات صفوف النقل الإعدادي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، في النقاط التالية سوف نوضح جداول الامتحانات بالتفصيل.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024

من المقرر بداية امتحانات الترم الأول للصف الأول الإعدادي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير، والجدول كالتالي:

امتحان اللغة العربية والتربية الدينية يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.

امتحان الهندسة واللغة الأجنبية يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024.

امتحان الجبر والإحصاء والدراسات الاجتماعية يوم السبت الموافق 13 يناير 2024.

امتحان العلوم والتربية الفنية والكمبيوتر يوم الإثنين الموافق 15 يناير 2024.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

من المقرر بداية امتحانات الصف الثاني الإعدادي يوم الأربعاء الموافق 3 يناير، الجدول كالتالي:

امتحان اللغة العربية والتربية الدينية يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024.

امتحان الهندسة واللغة الأجنبية يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024.

امتحان الجبر والإحصاء والدراسات الاجتماعية يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

امتحان العلوم والتربية الفنية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

سوف تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية يوم السبت الموافق 20 يناير، والتي سوف تستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، الجدول كالتالي: