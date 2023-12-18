نزلها دلوقت وسلي ولادك.. تردد قناة طيور بيبي الجديد+ طريقة تنزيل تردد طيور بيبي على الرسيفر

تردد قناة طيور بيبي الجديد أكثر الترددات التي تبحث عن الأمهات لتنزيل القناة التي تعجب أطفالها كثيرًا فهي قناة مميزة تقدم لهم كل ما هو ممتع ومفيد، ومؤخرًا أعلنت إدارة القناة عن تحديث التردد الخاص بها وتغييره وهو ما جعله الجميع يبحث عن التردد الجديد الخاص بالقناة حتى يقوموا باستقبالها عبر أجهزة الاستقبال الخاصة بهم ويستمتع أطفالهم بالمحتوى المفيد الذي تقدمه القناة فهي تعلم الأطفال الأناشيد والأغاني التعليمية والأفلام الكرتونية الممتعة ويتابعها الملايين من الأطفال على مستوى العالم العربي يوميًا.

تردد قناة طيور بيبي الجديد

تردد قناة طيور بيبي الجديد، قناة طيور بيبي أحد أهم القنوات الفضائية المخصصة للأطفال وهي تقدم أناشيد وأغاني مسلية وتعليمية وأفلام كرتونية، كما تقدم محتوى هادف يفيد الأطفال ومناسب لجميع المراحل وجاء تردد قناة طيور بيبي الجديد على نايل سات كالآتي:

التردد: 11274.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح: ¾.

أحدث تردد لقناة طيور بيبي على عربسات

تبث قناة طيور بيبي ترددها على العديد من القنوات الأقمار الصناعية حتى تكون متاحة القناة للأطفال دومًا، وجاء تردد القناة على عرب سات كالآتي:

التردد: 11396.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ¾.

الجودة: HD.

طريقة تنزيل تردد طيور بيبي على الرسيفر

يمكنكم الآن استقبال التردد الجديد لقناة طيور بيبي على أجهزة الرسيفر بمنتهى السهولة من خلال اتباع الآتي: