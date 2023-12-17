رســميا هتركب القطار ببلاش + فئات لها حق ركوب القطارات مجانا وأخرى تحصل على تخفيضات 70% | يا بختك لو أنت منهم

فئات لها حق ركوب القطارات مجانا وأخرى تحصل على تخفيضات تصل لـ70%….صرّحت الهيئة العامة للسكة الحديدية المصرية باستحداث مبادرات جديدة لفئات مختلفة من ركاب القطارات في مشروع يسعى لفسح مجال لمزيد من الفئات للاستفادة من خدمات السكة الحديدية والتي قد لا تستطيع تحمل تكاليفها في بعض الأحيان.

وبحسب المبادرات الجديدة، ستحصل بعض الفئات على تخفيضات تصل لغاية 70٪، أما أخرى ستتمتع بحق ركوب القطارات مجانًا، ولمزيد من التفاصيل تابعونا. فئات لها حق ركوب القطارات مجانا وأخرى تحصل على تخفيضات 70% تشمل تلك الفئات العاملين بالقطاع العام، وطلبة المدارس، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات، وأصحاب المعاشات، ومرضى الأورام السرطانية، وذوي الهمم ومكفوفي البصر. تخفيضات 50% على رسوم تذاكر القطار المكيفة والعادي … تشمل الأطفال من عمر 4 سنوات وحتى 10 سنوات. وتقوم الهيئة المعنية بصرف اشتراكات مشمولة بتخفيضات للطلبة المنتظمين بالمدارس والجامعات والمعاهد وذلك من محل الإقامة الخاصة بكل طالب وحتى محل الدراسية بقيمة 98% بالدرجة العادية “تحيا مصر”، وبنسبة تخفيض 97% للقطارات ذات التهوية، ونسبة تخفيض 90% للقطارات الدرجة الثالثة المكيفة. كما أكدت الهيئة على شمول اشتراكات العاملين بالقطاع العام للتخفيضات والمقرر لها نسبة تخفيض 70% من رسوم قطارات “تحيا مصر” على مستوى كافة الخطوات بين محل الإقامة ومكان العمل.

ويتم صرف تذاكر لذوي الهمم والمرافق إن وجد بتخفيض 50% لكل منهم لجميع قطارات الركاب بالهيئة بما في ذلك قطارات النوم بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي او المكاتب التابعة لها.

يتم توفير تذاكر بتخفيض 50% لذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم، إن وجد، لجميع رحلات القطار التابعة للهيئة، بما في ذلك قطارات النوم، عن طريق استخدام بطاقة البطاقة الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي أو الجهات التابعة لها.

بعد تقديم استمارة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، يمكن لأصحاب المعاشات الحصول على تخفيض يصل إلى 50%، يتم ختم الاستمارة بخاتم شعار الجمهورية ويتم تحديد الدرجة المصرح بها للسفر بواسطة بطاقة الرقم القومي، ويتم تطبيق هذا الإجراء على الأشخاص الذين تجاوزوا سن السبعين عامًا، حيث يتم منحهم تذكرة مجانية في القطارات العادية “تحيا مصر”.

بالنسبة لمرضى السرطان “مجانا”.. يتم إصدار بطاقة ذكية من مكتب الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات بالقاهرة وفقًا لطلب المستشفى الخاصة بالمريض، تحتوي على تلك البطاقة على بيانات وصورة المريض، ومختومة بشعار الجمهورية، وتحتوي أيضًا على تفاصيل المرافق إن وجد، تتم تجديد البطاقة في بداية كل عام ميلادي، كما يُسمح لحاملي البطاقة بحجز تذاكر القطارات المكيفة من الدرجة الثانية والثالثة ذات التهوية الديناميكية، لرحلة ذهاب وعودة في نفس اليوم الواحد، دون الحاجة إلى أي مبلغ نقدي.