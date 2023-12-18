بمميزات رائعة.. تمويل شراء سيارة فيات في الجزائر+ شروط الحصول على تمويل شراء سيارة بالجزائر

تمويل شراء سيارة فيات في الجزائر من أكثر ما تساءل عنه المواطنين بالجزائر حيث أن التمويل عبارة عن قرض مخصص لشراء سيارة سياحية أو مركبة وهو قرض قصير المدى أو متوسط المدى مخصص للأفراد وموجه للأشخاص الجزائريين فقط المقيمين داخل الجزائر بشكل كامل، وفيما يلي سوف نتعرف أكثر على التمويل.

تمويل شراء سيارة فيات في الجزائر

تمويل شراء سيارة فيات في الجزائر مخصص للأشخاص الطبيعيين ممن يحملون الجنسية الجزائرية ومقيمين بالجزائر ولهم الأهلية الكاملة ويتم حيازة السيارة ضمن الممتلكات التي لا تعتبر ضمن الأنشطة التجارية أو المهنية وكذلك الحرفية مع ضرورة إثبات التمويل الذاتي الذي لا يكون أقل من 10% سواء من سعر الدراجة النارية أو السيارة الجديدة التي يرغب المواطن الجزائري في الحصول عليها مع ضرورة تقدم إثبات دخل شهري ومنتظم للمواطن الذي يرغب في الحصول على التمويل.

شروط الحصول على تمويل شراء سيارة بالجزائر

هناك عدة شروط هامة للحصول على تمويل شراء سيارة جديدة وهذه الشروط كالتالي: