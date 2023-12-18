بمميزات رائعة.. تمويل شراء سيارة فيات في الجزائر+ شروط الحصول على تمويل شراء سيارة بالجزائر
تمويل شراء سيارة فيات في الجزائر من أكثر ما تساءل عنه المواطنين بالجزائر حيث أن التمويل عبارة عن قرض مخصص لشراء سيارة سياحية أو مركبة وهو قرض قصير المدى أو متوسط المدى مخصص للأفراد وموجه للأشخاص الجزائريين فقط المقيمين داخل الجزائر بشكل كامل، وفيما يلي سوف نتعرف أكثر على التمويل.
تمويل شراء سيارة فيات في الجزائر
تمويل شراء سيارة فيات في الجزائر مخصص للأشخاص الطبيعيين ممن يحملون الجنسية الجزائرية ومقيمين بالجزائر ولهم الأهلية الكاملة ويتم حيازة السيارة ضمن الممتلكات التي لا تعتبر ضمن الأنشطة التجارية أو المهنية وكذلك الحرفية مع ضرورة إثبات التمويل الذاتي الذي لا يكون أقل من 10% سواء من سعر الدراجة النارية أو السيارة الجديدة التي يرغب المواطن الجزائري في الحصول عليها مع ضرورة تقدم إثبات دخل شهري ومنتظم للمواطن الذي يرغب في الحصول على التمويل.
شروط الحصول على تمويل شراء سيارة بالجزائر
هناك عدة شروط هامة للحصول على تمويل شراء سيارة جديدة وهذه الشروط كالتالي:
- يجب أن يكون مبلغ القرض يغطي 90% من ثمن السيارة وذلك في حدود 3 مليون دينار جزائري بناء على دخل المواطن المتقدم بالحصول على التمويل ويتم السداد على أقساط شهرية لا تزيد عن 30% من الدخل الشهري للمواطن.
- ضرورة المساهمة الشخصية حيث يجب أن تكون حصة التمويل تساوي 10% من سعر السيارة بحد أدنى.
- فترة السداد تكون على 12 شهر وحتى 60 شهر كحد أقصى.
- يجب ألا يزيد سن المتقدم بالحصول على التمويل عن 70 عام.
- أن يكون الدخل الشهري للمواطن لا يقل عن 50 ألف دينار جزائري
- كما يجب أن يكونوا المتقدمين تجار أو موظفين أو متقاعدين أو مهنيين لديهم دخل ثابت.
- ضروري سداد ضمان الجدية وهو يكون 20% من ثمن السيارة الكلي التي يرغب المتقدم في اقتنائها.