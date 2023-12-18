أحلى من الجمعية.. شهادة البنك الأهلي الجديدة+ أنواع شهادات البنك الأهلي

شهادة البنك الأهلي الجديدة من أهم الشهادات الموجودة في البنوك المصرية خلال الفترة الحالية، والتي أعلنها البنك الأهلي مؤخرا، حيث تشجيع المواطنين على ادخار أموالهم من خلال عدة أنواع من الشهادات لتناسب الكثير من الفئات داخل مصر وخارجها.

شهادة البنك الأهلي الجديدة

شهادة البنك الأهلي الجديدة، اجتمع مجلس إدارة البنك المركزي المصري شهر أكتوبر الماضي، ومن أحد قرارات الاجتماع تثبيت سعر الفائدة للإيداع عند 19.25%، أما سعر فائدة الاقتراض ليلة واحدة يكون 20.25% ، أما سعر عائد الإئتمان والخصم 19.75%، أما عن الشهادات الجديدة فطرح البنك شهادتين كل منهما لمدة ثلاث سنوات، الأولى بسعر فائدة 19% ثابت ويتم صرف الفوائد شهريا، والشهادة الثانية بسعر فائدة 22% متناقص حيث تكون الفائدة أول عام والعام الثاني 18% والعام الثالث 16%.

أنواع شهادات البنك الأهلي

طرح البنك الأهلى شهادات دولارية يتم إيداعها بالعملة الأجنبية ” الدولار الأمريكي ” وهذه الشهادة تبدأ من 1000 دولار ومضاعفاتها، ويتم احتساب نسبة العائد من اليوم التالي لإيداع الشهادات، ويمكن كسر الوديعة بعد 6 شهور من وضعها وفقا للقوانين، وتحمل كل منهما عدة مميزات وهي كالتالي.

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مدى الشهادة ثلاث سنوات.

نسبة العائد السنوي 7%.

العائد ربع سنوي ويصرف بالدولار.

يمكن أخذ قرض من البنك بضمان الشهادة بحد أقصى 10 مليون جنيه أو 50% من قيمة الشهادة.

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