موعد امتحانات نصف العام لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالمحافظات في العام الدراسي 2023/2024

شهدت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي الكثير من التساؤلات عن موعد امتحانات نصف العام لطلاب الصف الثالث الإعدادي بعد أن اقترب الفصل الدراسي الأول من الانتهاء، ويجب على جميع الطلاب بمرحلة الشهادة الإعدادية بالاستعداد من أجل امتحانات نهاية الترم الأول والذي بدأ العد التنازلي له مما جعل اكثر ما يهم طلاب وأولياء الأمور خلال تلك الأيام هو الاستعداد للامتحانات، وسوف نعرض لكم خلال المقال كل ما يخص جدول الامتحانات ومواعيدها في جميع المحافظات.

موعد امتحانات نصف العام لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023/2024

وفقا لما تم الإعلان عنه بشكل رسمي من وزارة التربية والتعليم بأن امتحانات الصف الثالث الإعدادي سوف تبدأ في يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2023 وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2023 فور انتهاء امتحانات الترم الأول سوف يحصل الطلاب على أجازة منتصف العام والتي تنتهي في يوم خميس الموافق 6 فبراير 2023 ليبدأ الفصل الدراسي الثاني في جميع المدارس بالمحافظات المختلفة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة جنوب سيناء

قامت مديرية التعليم في محافظة جنوب سيناء بالإعلان عن جدول الامتحانات وجاء كالآتي:

الأحد 21 يناير: اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الدينية.

الاثنين 22 يناير: اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء.

الثلاثاء 23 يناير: الهندسة والتربية الفنية.

الأربعاء 24 يناير: الدراسات الاجتماعية.

الخميس 25 يناير: العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الاثنين 22 يناير: اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 23 يناير: الهندسة والتربية الفنية.

الأربعاء 24 يناير: العلوم.

الخميس 25 يناير: الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الغربية

كما تم الإعلان عن مواعيد الامتحانات في محافظة الغربية وهي كالآتي:

الأربعاء 17 يناير: اللغة العربية والإملاء.

الخميس 18 يناير: الجبر والإحصاء والتربية الدينية.

الأحد 21 يناير: الدراسات الاجتماعية.

الاثنين 22 يناير: الهندسة والتربية الفنية.

الثلاثاء 23 يناير: اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 24 يناير: العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحر الأحمر

وفي ما يخص محافظة البحر الأحمر فتم الإعلان عن الجدول كالآتي:

الخميس 18 يناير: اللغة العربية والتربية الدينية.

السبت 20 يناير: الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

الأحد 21 يناير: الهندسة.

الاثنين 22 يناير: الجبر والإحصاء والكمبيوتر.

الثلاثاء 23 يناير: اللغة الإنجليزية.

الأربعاء 24 يناير: العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الدقهلية

كما تم الإعلان عن جدول الامتحانات في محافظة الدقهلية كالآتي:

يوم الخميس 18 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء.

يوم الأحد 21 يناير: الجبر والإحصاء والتربية الدينية.

يوم الاثنين 22 يناير: اللغة الأجنبية والحاسب الآلي.

يوم الثلاثاء 23 يناير: الهندسة والتربية الفنية.

يوم الأربعاء 24 يناير: الدراسات الاجتماعية.

يوم الخميس 25 يناير: مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة كفر الشيخ

تم الإعلان عن جدول الامتحانات في محافظة كفر الشيخ كالآتي: