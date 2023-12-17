“أوعى تلعب في عداد الكهرباء”.. سبب رفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

يعتبر عداد الكهرباء الذي يتم عن طريق شحن الكارت لدية خصائص عديدة من أهم هذه المزايا أنة لايتم فصل الكهرباء علي صاحبة إلا في حالة عدم شحن الكارت أو قد يكون بسبب مشكلة في العداد نفسة، من خلال هذا الموضوع سنتعرف عن الأسباب التي يتم فيها رفض كارت شحن عداد الكهرباء الذي تم شحنة، أيضا ماهي الحالات التي يتم فيها قطع الكهرباء علي الرغم من شحن الكارت في السطور التالية تابعونا.

طرق الحفاظ عداد الكهرباء الذي تم شحنة

لا يفصل عداد الكهرباء الذي تم شحنة علي الإطلاق، حتي إذا تم نفاذ الشحن الموجود في الكارت يستطيع صاحب الكارت بأن يضع الكارت في العداد وإعادة التيار الكهربي مرة أخري وذلك يكون ذلك عن طريق السلف إلي أن يتم الكارت من شركة الكهرباء أو الجهة المسؤولة عن ذلك.

كما أن عداد الكهرباء الذي يتم شحنه عن طريق الكارت يتمكن صاحبة دائما من استهلاكه اليومي وذلك عن طريق قراءة بيانات الموجودة علي العداد وهذا ماي ميز كارت الشحن عن العداد العادي.

ماهي الأسباب التي يتم فيها رفض كارت شحن عداد الكهرباء

إذا كان كارت الشحن تالف ويجب تحديثه من خلال الشركة ففي هذه الحالة يتم رفض كارت شحن عداد الكهرباء.

في حالة وجود شحن علي كارت الكهرباء ولم يستخدم الرصيد الموجود علي العداد يتم رفض كارت شحن عداد الكهرباء.

من أسباب رفض كارت شحن عداد الكهرباء بأن يكون متطلب تحديث الكارت من قبل الشركة علي الرغم من وجود رصيد بكارت الشحن.

الحالات التي يتم فيها فصل عداد الكهرباء علي الرغم من شحن الكارت