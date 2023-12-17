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“أوعى تلعب في عداد الكهرباء”.. سبب رفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
سبب رفض كارت شحن عداد الكهرباء
يعتبر عداد الكهرباء الذي يتم عن طريق شحن الكارت لدية خصائص عديدة من أهم هذه المزايا أنة لايتم فصل الكهرباء علي صاحبة إلا في حالة عدم شحن الكارت أو قد يكون بسبب مشكلة في العداد نفسة، من خلال هذا الموضوع سنتعرف عن الأسباب التي يتم فيها رفض كارت شحن عداد الكهرباء الذي تم شحنة، أيضا ماهي الحالات التي يتم فيها قطع الكهرباء علي الرغم من شحن الكارت في السطور التالية تابعونا.
طرق الحفاظ عداد الكهرباء الذي تم شحنة
- لا يفصل عداد الكهرباء الذي تم شحنة علي الإطلاق، حتي إذا تم نفاذ الشحن الموجود في الكارت يستطيع صاحب الكارت بأن يضع الكارت في العداد وإعادة التيار الكهربي مرة أخري وذلك يكون ذلك عن طريق السلف إلي أن يتم الكارت من شركة الكهرباء أو الجهة المسؤولة عن ذلك.
- كما أن عداد الكهرباء الذي يتم شحنه عن طريق الكارت يتمكن صاحبة دائما من استهلاكه اليومي وذلك عن طريق قراءة بيانات الموجودة علي العداد وهذا ماي ميز كارت الشحن عن العداد العادي.
ماهي الأسباب التي يتم فيها رفض كارت شحن عداد الكهرباء
- إذا كان كارت الشحن تالف ويجب تحديثه من خلال الشركة ففي هذه الحالة يتم رفض كارت شحن عداد الكهرباء.
- في حالة وجود شحن علي كارت الكهرباء ولم يستخدم الرصيد الموجود علي العداد يتم رفض كارت شحن عداد الكهرباء.
- من أسباب رفض كارت شحن عداد الكهرباء بأن يكون متطلب تحديث الكارت من قبل الشركة علي الرغم من وجود رصيد بكارت الشحن.
الحالات التي يتم فيها فصل عداد الكهرباء علي الرغم من شحن الكارت
- أولا:إذا تم الزيادة في التحميل عن الحد المطلق وذلك عن طريق قطع التيار لمدة ثواني ثم يأتي مرة ثانية وفي هذه الحالة يجب علي صاحب الكارت تخفيف العبي الإضافي علي العداد لكي لا يفصل مرة ثانية.
- ثانيا: إذا قام صاحب العداد بقطع السلك الذي يوصل للعداد ويتم توصيل الكهرباء علي السلك المباشر ففي هذه الحالة سوف يتم قطع الكهرباء وسوف يتعرض صاحب العداد للمسألة القانونية.
- ثالثا:إذا تم قطع التيار الكهربي علي الرغم من وجود رصيد في الكارت ولم يوجد سبب بقطع الكهرباء علي الإطلاق يتم وضع الكارت في عداد الكهرباء وسيتم إعادة التيار الكهربي علي الفور فقد يكون معلقا أو لحق به أي ضرر.