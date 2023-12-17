الحكومة قالت كلمتها زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير ٢٠٠ جنيه شوف التطبيق هيبدأ امتى وجدول المعاشات الجديد

زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير ٢٠٠ جنيه حيث بدأ العد التنازلي في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين وتقديرًا لجهودهم، قرر مجلس الوزراء برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد في زيادة الحد الأدنى للمعاشات من 1105 جنيهًا إلى 1300 جنيه وذلك اعتبارًا من أول يناير 2024، وتأتي هذه الزيادة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وخاصة أصحاب المعاشات.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير ٢٠٠ جنيه

سوف يتم زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2024 بمبلغ 200 جنيه بدلًا من مائة جنيهًا ليصبح الحد الأدنى للمعاش 1300جنيه بدلاً من 1100 جنيه، حيث أن القرار تضمن زيادة المعاشات المستحقة في يناير 2024 بنسبة 10%، وذلك على عكس الزيادة التي تم إقرارها في بداية العام المالي الحالي والتي بلغت 10% أيضاً، وبذلك يرتفع إجمالي المعاشات التي يصرفها الجهاز القومي للتأمين الاجتماعي إلى أكثر من 1.4 تريليون جنيه سنوياً، حيث تعد هذه الزيادة هي الأكبر في تاريخ المعاشات في مصر، والتي توضح اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمتقاعدين ومحدودي الدخل وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، وأوضح وزير المالية أن الزيادة الجديدة تشمل 5 ملايين و400 ألف من أصحاب المعاشات بتكلفة سنوية تقدر بنحو 7.8 مليار جنيه.

الهدف من زيادة الحد الأدنى للمعاشات

تعد هذه الزيادة هي الثانية في خلال عامين، حيث تم زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يوليو 2022 من 900 جنيه إلى 1105 جنيهات، وتهدف زيادة المعاشات إلى تحقيق الآتي: