بسبب زيادة سعر الدولار.. شهادة بالدولار بعائد 10%+ شروط شهادة النيل

شهادة بالدولار بعائد 10% هي شهادة جاءت بمقترح من البنك الأهلي تقدمه به للبنك المركزي المصري وجاءت بإسم شهادة النيل، وجاءت هذه الشهادة ضمن المستجدات الحادثة بالسوق المصري حاليًا وزيادة سعر الدولار والذي يجعل الأشخاص يقبلون على شراء الشهادات من أجل تأمين مستقبلهم، ولذا سنتحدث اليوم عن هذه الشهادة وكيف يمكنك الحصول عليها.

شهادة بالدولار بعائد 10%

شهادة بالدولار بعائد 10%، تم تداول مستندات ليست موثوقة على تطبيقات التواصل عن مقترح قام البنك الأهلي بالتقدم به للبنك المركزي المصري حتى يسمح له بإصدار شهادة بالدولار بعائد 10% بإسم شهادة النيل، وتكون مدة هذه الشهادة ثلاثة أعوام وبعائد يصل حتى ١٠٪ يتم صرفه كل ربع سنة وعائد يصرف شهريًا بنسبة وقدرها ٩.٨٥٪، وقد أوضحت الوثيقة المتبادلة بأن هذه الشهادة تاني بضوء مستجدات الأوضاع داخل السوق المصرفي ومن أجل جذب بعض العملاء الجدد ورفع الأوعية الادخارية بالدولار في حصيلة البنك، وقد حددت الوثيقة التي تم تبادلها أيضًا فئة الشهادة بقيمة ألف دولار والتي يصرف العائد الخاص بها كذلك بالدولار، وقد اشترطت بأنه لا يجوز استرداد الشهادة سوى بعد مرور ستة شهور من شرائها، ويحتسب العائد حسب أسعار الاسترداد بنسبة عائد ٧٪ من ستة شهور إلى أقل من سنتين، ونسبة ٨٪ من سنتين إلى أقل من ثلاثة أعوام، وسمحت الشهادات المزعومة تلك بالاقتراض بضمانها حسب ما يعادلها بعملة الجنيه إلى ٥٠ من قيمتها.

شروط شهادة النيل

أوضحت الوثيقة التي تم تبادلها بوجود خمسة شروط لابد من توافرها بمن يرغب بشراء شهادة النيل المزعومة والشهادات الأخرى التي تحدثنا عنها، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: