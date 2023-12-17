وظائف وزارة التربية والتعليم.. مستندات القبول في مسابقة التعليم الـ 30 ألف معلم

كشف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنة سوف يتم الإعلان عن مسابقة للمعلمين في يناير المقبل 2024 من قبل وزارة التربية والتعليم، ذلك بعد ما تم نسبة العجز في المدارس والاحتياج التام للمدرسين فقد صرحت الوزارة عن حاجتها لتعين 30 ألف معلم ومعلمة بوزارة التربية والتعليم من خلال ذلك الموضوع سوف نتعرف غلي الشروط التي يجب توافرها للمتقدم بهذه الوظيفة، أيضا الأوراق اللازمة للتقديم بالمسابقة في السطور التالية.

شروط مسابقة التعليم

يجب علي المتقدم أن يكون حامل للجنسية المصرية.

ينبغي علي المتقدم بأن لا يزيد سنة عن 40 سنة.

يشترط علي المتقدم أن يكون حسن السير والسلوك.

يجب علي المتقدم بأن يكون التقدير العام بمؤهل الذي حصل علية لا يقل عن تقدير المقبول.

ينبغي علي المتقدم أن لا يكون مأمن علية من قبل أي وظيفة أخري مثل أن يكون مدرس أو مدرسة بالمدارس الخاصة فلا يقبل أوراقة علي الإطلاق،شترط أن يكون خالي تماما من العمل.

الأوراق اللازم توافرها للتقديم بمسابقة 30 ألف بوزارة التربية والتعليم

جاء أهم المستندات المطلوبة من أجل التقديم في مسابقة الـ 30 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم وفقًا لما يلي:-