حقيقة تخريب جماهير الأهلي لمدرجات ملعب الجوهرة عقب مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

شهدت الساعات الماضية انتشار فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لجمهور النادي الأهلي وهو يخرب ملعب الجوهرة المشعة عقب انتهاء مباراة الأهلي والاتحاد السعودي في بطولة كاس العالم للأنديه 2023 وقام مروجي الفيديو بالقول أن جماهير الأهلي قامت بتكسير المقاعد الخاصة بمدرجات الملعب قبل خروجها وتساءل الكثيرين عن مدى صحة تلك التصريحات ومقاطع الفيديو والتي انتشرت بشكل كبير.

حقيقة تخريب جماهير الأهلي لمدرجات ملعب الجوهرة

علق الإعلامي سيف زاهر على تلك الأخبار المنتشرة من خلال برنامجه الذي يعرض على قناة أون تايم سبورت حيث نفى أي صحة لتلك الأخبار مؤكد على أن جماهير النادي الأهلي خرجت بعد المباراة بدون إحداث أي ضرر بمدرجات الملعب كما اكد على أن ذلك الفيديو المنتشر يعود إلى عام 2017 خلال اللقاء نادي أهلي جدة واتحاد جدة في الدربي الذي جمع بينهم ضمن منافسات الدوري السعودي، مؤكدا على أن جماهير النادي الأهلي المصري قامت بالتشجيع بشكل مثالي خلال اللقاء وبعده.

كأس العالم للأندية 2023

وكان اللقاء الذي جمع النادي الأهلي مع نادي اتحاد جدة في دور ربع نهائي بطوله كاس العالم للأندية 2023 التي تقام في المملكة العربية السعودية قد انتهى بفوز أبطال أفريقيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وقام بإحراز أهداف النادي الأهلي اللاعبين علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور بينما احرز الهدف الوحيد للعميد كريم بنزيما وبذلك يتأهل النادي الأهلي إلى دور نصف النهائي لمواجهة نادي فلومينينسى البرازيلي غدا الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والتاسعة مساء بتوقيت السعودية.