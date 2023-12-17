my umbrella اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية اخر وجبة 2023 عبر منصة مظلتي لشهر ديسمبر في جميع المحافظات العراقية

اهتم العديد بالبحث عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية اخر وجبة 2023 من قبل مواطني العراق حيث أكدت مصادر موثوقة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه سوف يتم الإعلان عن كافة أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية خلال الأيام المقبلة، وأتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إمكانية الاستعلام عنها عبر موقع الوزارة من أجل التسهيل على المواطنين التعرف هل تم قبولهم أم لا.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية اخر وجبة 2023

يمكنك عزيزي المواطن الحصول على عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية اخر وجبة 2023 وذلك بعد الإعلان الرسمي الذي من المتوقع أن يتم في شهر ديسمبر الحالي، كما أشارت الوزارة أن التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم، يجب توافر شروط محددة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتتضمن هذه الشروط مايلي:

أن يكون المواطن يحمل الجنسية العراقية.

عدم امتلاك أسرة المتقدم أي أملاك عقارية.

العمر المسموح للرجل للقبول ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية يتراوح ما بين 16 و60 عامًا.

وأما العمر المسموح للسيدة يتراوح بين 15 و50 عامًا.

عدد أفراد الأسرة يجب أن لا يقل عن 4 أفراد.

أن يكون دخل الأسرة متناسبًا مع النسبة المحددة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية اخر وجبة 2023

يمكن للمواطنين الاستعلام عن عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية اخر وجبة 2024 وذلك بعد الإعلان الرسمي عن قوائم المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

النقر على أيقونة “الرعاية الاجتماعية” على الصفحة الرئيسية.

اختيار رقم الوجبة المطلوبة للاستعلام، وفي هذه الحالة، يمكن اختيار الوجبة الأخيرة.

الضغط على خيار “تحميل ملف كشوف الأسماء” المتعلق بالمحافظة المقدم فيها.

بعد تحميل الملف بصيغة PDF، قم بفتحه.

استخدم رقم الهوية الوطنية للبحث وتحديد حالة الطلب، سواء تم قبوله أم تم رفضه.

وتلك الخطوات تسهل على المستفيدين الحصول على المعلومات الضرورية بشكل سريع وفعال.

بسهولة ومن خلال اتباع خطوات بسيطة وزيارة منصة مظلتي الالكترونية التابعة لوزارة العمل العراقية يمكنك تحميل كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية اخر وجبة 2023 على جهازك، ومن ثم فتح الملفات التي تم تنزيلها والبحث عن اسمك بها.