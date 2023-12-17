تردد القنوات التي تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسى البرازيلي في نصف نهائي كاس العالم للأندية 2023

نعرض لكم القنوات التي تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسى البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام في المملكة العربية السعودية في تلك النسخة 2023 وكانت المباراة الافتتاحية للبطولة قد شهدت التفوق لنادي اتحاد جدة والذي فاز على نادي أوكلاند سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة قبل أن يخسر عميد الأندية السعودية في المباراة الثانية له أمام النادي الأهلي المصري ودائما ما تلفت تلك البطولة أنظار عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم نظرا لاحتواء البطولة على أبطال القارات في مستوى الأندية ودائما تكون بها مواجهات قوية.

مباراة الأهلي وفلومينينسى البرازيلي

ويخوض النادي الأهلي الدور نصف النهائي بعد أن تفوق في أول مباراة له بالبطولة أمام نادي اتحاد جدة في مباراة قوية انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف لصالح النادي الأهلي وقد سجل أهداف الفريق المنتصر علي معلول من ركلة جزاء وحسين الشحات وإمام عاشور بينما سجل الهدف الوحيد لنادي الاتحاد كريم بنزيما وبذلك قد تأهل بطل أفريقيا لدور نصف النهائي بمواجهه فلومينينسى البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية والذي يخوض أول مباراة له بالبطولة في هذا الدور.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يقام اللقاء المرتقب بين الفريقين في دور نصف النهائي بطولة كأس العالم للأندية على ملعب مدينه الملك عبد الله الرياضية وذلك غدا الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات وسوف يتم نقل اللقاء من خلال شبكه قنوات ssc السعودية الرياضية والتي تعد الناقل الحصري للبطولة، ويمكن ضبطها على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي: