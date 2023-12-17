“استعدوا الامتحان قرب”.. جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الترم الاول جميع المحافظات حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم

ازداد البحث عن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 خلال الساعات الأخيرة وخاصة مع قرب بداية الاختبارات في شهر يناير، ومن المعروف أن الشهادة الإعدادية من أهم الشهادات التي يتمكن الطلاب أن يحددوا بها مستقبل الطلاب المهني والأكاديمي.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024

تم تداول العديد من الطلاب خلال الساعات الأخيرة صورة جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 غير صحيح، مما دفع وزارة التربية والتعليم إلى نفي صحة هذا الجدول وأكدت أنه لم يتم تحديد الجدول الرسمي بعد، و يتوقع أن تكون امتحانات الشهادة الإعدادية في منتصف يناير 2024 وفقًا للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة لهذا العام، ومن المحتمل أن تبدأ الامتحانات في 14 يناير وتستمر لمدة تقارب الأسبوعين، مع انتهاءها في 6 فبراير، وستكون إجازة منتصف العام حوالي أسبوعين فقط.

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية 2024

والجدير بالذكر أن أعلنت إدارات التعليم في محافظات جنوب سيناء والغربية والجيزة وكفر الشيخ والدقهلية عن مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية في تلك المناطق، مما دفع العديد من الأهالي والطلاب إلى البحث عن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 بالمحافظات الأخرى، وأوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية أنه يتم اعتماد امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال الإدارة التعليمية داخل كل محافظة، وينبغي أن تكون الامتحانات في مستوى جميع الطلاب، ومن المتوقع أن تصدر النتائج في بداية الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء عمليات تصحيح كافة أوراق الامتحانات، بناءً على مما سبق يتبين أن جميع جداول امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي التي تم تداولها بين الطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيحة، وأعلنت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن الجداول الصحيحة عبر مواقعها الرسمية في الوقت المناسب، ونتمنى النجاح والتوفيق لكافة الطلاب، ناصحين اياهم بالاكثار من الاستذكار للحصول على اعلى الدرجات.

من المقرر أن يتم الاعلان عن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 لكل محافظة على حدة قريبا قبل حلول نهاية العام الميلادي الجاري، ليتعرف كل طالب كم متبقي على امتحانات التي تعد أمر مصيري وحاسم، حيث يتطلع كافة الطلاب للحصول على اعلى الدرجات في الشهادة الاعدادية.