رسميًا.. وزارة التربية العراقية تُعلن مواعيد امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2024-2023

أعلنت وزارة التربية العراقية، عن موعد امتحانات نصف السنة للعام الدراسي الجاري 2023-2024، وذلك لجميع الصفوف المنتهية والغير منتهية بما يشمل جميع المراحل الدراسية في العراق، حيث إن اللجنة الدائمة للامتحانات كشفت عن بدء الامتحانات الشفهية قبل أسبوع من بدء الامتحانات التحريرية وكذلك أثناء الدوام الدراسي الجديد في العراق، على أن تبدأ امتحانات المرحلة الابتدائي يوم الخميس الموافق 25 من شهر ديسمبر 2023، وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 31 من شهر ديسمبر 2023.

موعد امتحانات نصف السنة

وأكدت وزارة التربية العراقية، أن يوم السبت هو من ضمن الامتحانات المنعقدة من قبل الوزارة، حتى أن المرحلة الثانوية تبدأ يوم الأحد الموافق 21 من شهر يناير 2024، وتستمر إلى يوم الأربعاء الموافق 31 من شهر يناير 2024، على أن يتم احتساب يوم السبت كذلك من امتحانات الثانوية، وفقًا للتقويم المُعلن من قبل الوزارة، فضلاً عن أنه لم يتم الإعلان عن مواعيد امتحانات المرحلة الجامعية ومن المتوقع أن يتم تحديدها في الأيام المقبلة.

إجازة نصف السنة الدراسية

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أن إجازة الربيعية تبدأ مباشرة بعد الانتهاء من امتحانات نصف السنة الدراسية وذلك يوم الخميس الموافق 1 من شهر فبراير 2024، على أن تستمر الإجازة الخاصة بنصف العام لمدة أسبوعين ويبدأ الدوام بعد ذلك يوم الخميس الموافق 15-2-2024، مؤكدة أن امتحانات نصف السنة لجميع المؤجلين في الأسبوع الثاني من بداية الدوام الدراسي ولمدة أسبوع واحد فقط.