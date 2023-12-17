استقبلها في ثانية.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و فلومينينسي البرازيلي “مفتوحة ومشفرة” في كأس العالم للاندية 2023 على كل الاقمار

تصدرت القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و فلومينينسي مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن بدأت منافسات كأس العالم للأندية 2023 في جدة بمواجهة مثيرة بين فريق الاتحاد وحامل لقب دوري روشن أوكلاند سيتي، انتهت بفوز النمور بثلاثية نظيفة، وبعد هذا الانتصار، يلتقي الأهلي في ربع النهائي مع الفريق البرازيلي فلومينينسي، حيث فاز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف في مواجهة مثيرة، مما أهله للوصول إلى نصف النهائي، وفي هذا الإطار سوف نتعرف على قائمة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و فلومينينسي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و فلومينينسي

وسيتم إقامة مباراة الأهلي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت مصر، وستكون القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 كما يلي:

1- قناة Varzesh HD:

قمر صناعي: إنتل سات 62 شرق

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل ترميز: 30000

2- قناة Football HD:

القمر الصناعي: الياه سات

التردد: 11785

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

3- قناة CBC Sport HD:

ستكون قناة CBC Sport HD الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، وفيما يلي تفاصيل القناة:

القمر الصناعي: Europe*Star 1

التردد: 11135

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وفلومينينسي

ستكون ترددات قنوات SSC على القمرين الصناعيين عرب سات وبدر سات على النحو التالي:

أولا القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 12380.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

ثانيا : القمر الصناعي بدر سات:

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

موعد مباراة الاهلي وفلومينينسي

على أن تقام مباراة الاهلي وفلومينينسي البرازيلي في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الاثنين.