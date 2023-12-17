واتساب 𝓦𝓐𝓣𝓗𝓢 𝓤𝓟 شغال 24 ساعة وموبايلك مش هيتأثر ولا يهنج “شوف الطريقة وعيش على النت براحتك”

أعلنت واتساب مؤخراً عن بعض التحديثات التي تساعد في الحفاظ على مساحة تخزين الهاتف، وأشارت إلى طرق تقليل الاستهلاك الزائد لمساحة التخزين عبر التطبيق، وفي هذا السياق، نقدم لكم الخطوات اللازمة لتفادي ملء مساحة تخزين هاتفك عن طريق استخدام واتساب.

كيفية توفير مساحة تخزين في واتساب

من خلال الخطوات التالية سوف تتمكن من المحافظة على مساحة تخزين كافية فى هاتفك المحمول ومنع واتس آب من استهلاك ذاكرة الهاتف:

عليك أولا فتح تطبيق Whats UP على هاتفك.

ومن ثم قم بالضغط على النقاط الثلاثة الموجودة في يمين التطبيق.

ويلي ذلك النقر على الإعدادات.

ثم تحديد “الدردشات”.

والآن يلي خطوة اختيار “رؤية الوسائط” Media Visibility option وتلك الخطوة الهامة التي من خلالها سيتم منع ملفات الوسائط التي يتم استقبالها عبر واتساب من الحفظ على معرض صور الهاتف.

كما يوجد خاصية وميزة لعدم إيقاف رؤية الوسائط لجميع وجهات الاتصال الخاصة بك، حيث يمكن تحديد الإيقاف لمجموعتين أو للأشخاص معينة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى نافذة الدردشة الخاصة بالفرد أو المجموعة التي تريد تعديلها.

ويلي ذلك النقر على جهة الاتصال.

والذهاب إلى رؤية الوسائط Media Visibility option

ويتم توجيه سؤال ليك من خلال الواتساب إذا كنت تريد حفظ الوسائط المحملة جديداً من الدردشة الحالية وهنا عليك اختيار لا

وبهذه الطرق البسيطة القليلة، يمكن حفظ مساحة تخزين الهاتف وخاصةً من تقليل مساحة واتساب على الهاتف، مما يساعد في الحفاظ على أداء الهاتف الجيد.