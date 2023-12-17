“افرح هتزيد 15%”.. قيمة معاشات شهر يناير 2024 بعد الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات وموعد الصرف

يزداد التساؤلات عن قيمة معاشات شهر يناير 2024، وذلك بعد أن أعلنت التأمينات الاجتماعية سابقًا عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات بقيمة 195 جنيهًا وأكثر، وتم تحديث قيم المعاشات لتصل الزيادة القصوى للمستحقين إلى 1280 جنيهًا، وتنص المادة 35 من قانون المعاشات والتأمينات على تطبيق زيادة سنوية للمعاشات بنسبة تصل إلى 15% في 30 يونيو من كل عام، حيث يتم صرف هذه الزيادة في أول يوليو حيث يمكن للمستحقين التحقق من قيمة معاشاتهم والفئات المستحقة عبر الاستعلام عن طريق الرابط المخصص، ولهذا سوف نستعرض عبر السطور القادمة قيمة معاشات شهر يناير 2024.

قيمة معاشات شهر يناير 2024

في ضوء حديثنا عن قيمة معاشات شهر يناير 2024 ينبغي أن نتطرق إلى أن رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أعلن مؤخرًا عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات بمقدار 1300 جنيه للشهر ذاته، وتصل الحد الأقصى إلى 8720 جنيهًا، وتم تخصيص الزيادة وفقًا لاحتياجات المستحقين، وتنص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2023 على تنفيذ الزيادة الجديدة بحد أقصى يبلغ 15% في 30 يونيو من كل عام.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

بعد أن أستعرضنا كافة التفاصيل عن قيمة معاشات شهر يناير 2024، ينبغي أن نشير إلى أن من المتوقع صرف معاشات شهر يناير 2024 لنحو 10 مليون مستفيد في 1 يناير 2024، وسيستمر صرف هذه المعاشات على مدار 6 أيام متتالية، و يتم إجراء عمليات الصرف عبر فروع البريد المصري ومنافذ شركة فورى، بالإضافة إلى ماكينات الصرف الآلي ATM التابعة للبنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي، ويتم صرف المعاشات بنسبة 15%، ويتم حساب زيادة المعاشات سنويًا في يوليو وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات، ومن المتوقع تقديم زيادة المعاشات لشهر يناير 2024 مبكرًا لمساعدة المواطنين في التغلب على الظروف المعيشية.

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى 600 جنيهًا بدلاً من 300 جنيه، ومن المتوقع صرف زيادة المعاشات الجديدة لعام 2024 في 1 يوليو 2024، وفي حالة صدور أي قرار جديد قد يتم تقديم موعد صرفها.