“خلاص قربت”.. جداول امتحانات الترم الاول 2024 جميع الصفوف “ابتدائي، اعدادي، ثانوي” بعدما اعتمادها السيد المحافظ

جداول امتحانات الترم الاول 2024، خلال الساعات الماضية تم الاعلان عن جداول امتحانات الترم الاول 2024 جميع الصفوف “ابتدائي، اعدادي، ثانوي” واعتمادها رسميا من قبل السيد المحافظ، حيث لم يتبقى سوى أيام قليلة تفصل الطلاب عن انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الاول في جميع المدارس، واليكم الجداول خلال السطور القادمة.

جداول امتحانات الترم الاول 2024

وقد تم اعتماد جداول امتحانات الترم الاول 2024 للعام الدراسي 2023 /2024، وذلك بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وفقًا للمواعيد التالية: –

أولا المرحلة الابتدائية:

الصف الثاني والثالث الابتدائي تبدأ من الثلاثاء 9 يناير حتى الأربعاء 10 يناير 2024

والصف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع ( صم وضعاف السمع ) تبدأ من السبت 6 يناير وحتي الخميس 11 يناير 2024 .

الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 13 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024.

ثانياً: المرحلة الإعدادية:

الصف الأول الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من السبت 6 يناير وحتي الإثنين 15 يناير 2024 .

الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني ) يبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024 .

اما عن امتحانات الشهادة الإعدادية ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24 يناير 2024 .

ثالثًا/مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من السبت 6 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

رابعًا/الصفين الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع خلال الفترة من الثلاثاء 9 يناير حتي 16 يناير 2024، الصفين الأول والثاني الثانوي المكفوفين يبدأ من السبت 6 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024.

خامساً / الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الاثنين 15 يناير 2024 وحتي الأربعاء 24 يناير 2024، الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من الأحد 14 يناير 2024 وحتي الأربعاء 24 يناير 2024 .

موعد اجازة نصف العام 2024

كما كشفت وزارة التربية والتعليم عن موعد اجازة نصف العام 2024، وستبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، وتمتد إجازة نصف العام لأسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.