شروط التسجيل في استمارة القبول المركزي الدور الثالث 2024 طريقة التسجيل في الإستمارة بالعراق

يتساءل العديد من الطلاب والطالبات عن استمارة القبول المركزي للدر الثالث داخل العراق وذلك للعام الدراسي الجديد 2023-2024، فضلاً عن أن ذلك جاء بعد إعلان وزارة التعليم العالي العراقي عن طرح استمارة القبول التي أصبحت متوفرة أمام جميع الطلبة من أجل القيام بقبولهم داخل الكليات والجامعات العراقية، حتى أن ذلك يكون وفقًا لبعض الشروط التي سنوضحها لكم في السطور التالية.

شروط التسجيل في استمارة القبول المركزي

من أجل القيام بالتسجيل في استمارة القبول المركزي بدولة العراق، لابد من اتباع الشروط التي تتمثل في الأتي:-

يجب وأن يكون الطالب أو الطالبة من السنة الحالية.

كما ابد بأن يكون الخريجين قد قاموا بتحميل الدليل الخاص من أجل الإلتحاق بالجامعات والكليات الحكومية والخاصة في العراق.

إضافة إلى أنه يجب على طلبة القسم الأدبي بإدخال نحو 10 اختيارات أو رغبات خاصة بهم في استمارة القبول المطروحة من قبل الوزارة.

كما يجب على طلاب القسم العلمي كذلك إدخال 10 اختيارات في الإستمارة.

طريقة التسجيل في استمارة القبول المركزي 2024 الدور الثالث

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بالتسجيل في استمارة القبول المركزي للدور الثالث داخل الجامعات والكليات العراقية، وفقًا للنحو الأتي:-