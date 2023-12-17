التأمينات تزف بشري عن زيادة الحد الأدني للمعاشات من أول يناير القادم…. احسب مقدار الزيادة

يستعد أصحاب المعاشات في مصر لتلقي زيادة في قيمة معاشاتهم تبلغ 20%، اعتبارًا من أول يناير 2024 وأعلن اللواء جمال عوض، أن الحد الأدنى للمعاش سيرتفع من 1105 جنيهات إلى 1300 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش من 8720 جنيهًا إلى 10080 جنيهًا وأوضح عوض أن هذه الزيادة تأتي تطبيقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بشكل سنوي وأشار إلى أن هناك فرقًا بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني والحد الأدنى للأجور، حيث يشمل الحد الأدنى للأجور المزايا العينية التي قد تُصرف للعامل من جهة عمله، بينما يشمل أجر الاشتراك التأميني عناصر الأجر النقدي دون غيرها.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن هذه الزيادة تأتي تنفيذًا للقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي يتضمن آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى بالنسبة لأجر الاشتراك التأميني وأضاف عوض أن هذه الزيادة تأتي في إطار تفعيل محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، بهدف تحسين قيمة المعاشات للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاقهم للمعاش.

كيف تحسب معاشك

تماشياً مع اهتمام متقاعدي الخدمة وأولئك الذين انتهت خدمتهم، يسعى القانون إلى توضيح معلومات معاشاتهم وحقوقهم، خاصة تلك التي ستبدأ صرفها اعتباراً من يناير 2024 يأتي ذلك في إطار الزيادة المقررة للحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات وفي سياق الفقرة 22 من القانون، تم تحديد كيفية حساب المعاش، حيث تعتمد هذه الحسابات على أساس قيمة المعاش الذي سيتلقاه المستحق أو المنتهية خدمته.