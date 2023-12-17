رابط الاستعلام عن أسماء نقل النفوس عبر موقع وزارة الداخلية وجبة 2024 حمل الكشوفات pdf

إعلان وزارة الداخلية عن أسماء نقل النفوس، والتي تسعى الوزارة بواسطة خدمة نقل النفوس إلى التسهيل على المواطنين، وتوفير الجهد والوقت عليهم، حيث تهدف الخدمة إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين ليقوموا بتغير محل إقامتهم أو عملهم، وغير ذلك دو الحاجة إلى الذَّهاب لدائرة الأحوال المدنية، حيث تتيح الخدمة إلكترونيًا بتقديم الطلب على موقع وزارة الداخلية أو من خلال موقع حكومة المواطن الإلكترونية، ومن خلال هذا التقرير نبين كيف نستعلم عن أسماء نقل النفوس بعد الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية.

رابط الاستعلام عن أسماء نقل النفوس موقع وزارة الداخلية

تسطيع تحميل أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 في جميع محافظات العراق من خلال الموقع وزارة الداخلية العراقية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة الداخلية العراقية. اضغط على “خِدْمَات إلكترونية”. ومن ثم اضغط على “خدمة الاستعلام عن نقل النفوس”. أدخل جميع البيانات الشخصية المطلوبة نحو الاسم، ورقم الوجبة، والمحافظة التي تسكن فيها وغير ذلك. ثم اضغط على “البحث”.

يظهر أمامك جميع كشوفات أسماء المقبولين في وجبة نقل النفوس، كما يمكنك أن تحميل الكشوفات بصيغة pdf والاطّلاع عليها.

المستندات المطلوبة لنقل النفوس الوجبة الجديدة 2024

بعد الاطلاع على النتيجة والتأكد من أنك من المقبولين في الوجبة الجديدة، يجب عليك إحضار مجموعة من الأوراق والمستندات، والتي تشتمل على الآتي:

إحضار البطاقة المدنية العراقية. كما يجبان يتوفر معك صورة من البطاقة التموينية للمواطن. وكذلك صورة من البطاقة السكنية للمواطن. وإحضار البطاقة الانتخابية الخاصة بالمواطن.

ثم أن وزارة الداخلية تحث المواطنين العراقيين على اتباع الإجراءات الصحيحة عند تقديم طلب نقل النفوس، وذلك من خلال إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح، وتقديم المستندات المطلوبة كاملة.