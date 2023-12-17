خير عاجل وردنا الآن لأصحاب المعاشات بشأن معاش شهر يناير 2024

قررت الحكومة المصرية تخفيف الأعباء المالية على المواطنين المصريين من خلال زيادة المعاشات بدءًا من شهر يناير 2024، وستبدأ وزارة التضامن في صرف المعاشات بدءًا من الأول من يناير 2024 ولمدة 6 أيام متتالية. وتشمل هذه الزيادة أكثر من 10 ملايين مستفيد من المعاش في مصر.

زيادة المعاشات الجديدة 2024

برئاسة اللواء جمال عوض، وبدءًا م يناير 2024 تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش، وبحسب بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يستفيد من هذه الزيادة من يتقاضون الحد الأدنى والأقصى من المعاشات. حيث سيتقاضى الشخص المستفيد كحد أدنى مبلغًا شهريًا قدره 1300 بدلاً من 1105، في حين يصل أصحاب الحد الأقصى إلى 10080 بدلاً من 8720.

كما تم زيادة الحد الأعلى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه، وسيبدأ العمل بهذه التعديلات ابتداءً من الأول من يناير لعام 2024.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 1300 جنيه أول يناير.. إنفوجراف

تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للمعاش بداية من يناير 2024

وفي ذات السياق، أشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى للمعاش لمن سينتهي خدمته اعتباراً من يناير 2024 سيكون 1300 جنيهاً بعد ما كان 1105 جنيهاً، بينما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 10080 جنيها بدلاً من 8720 جنيها.

وأضاف رئيس الهيئة بأنه من أجل تسهيل الأمور لأصحاب الأعمال والشركات التي تعمل بأكثر من 100 مؤمن عليهم، بإمكانهم تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني في شكل “أسطوانة مدمجة CD – فلاش ميموري”، تحتوي على أرقام التأمين الخاصة بهم وتفاصيل تعديلات الأجور، وإرسالها إلى مكاتب التأمين التابعة لهم.