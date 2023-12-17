اعلان جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الاول في بعض المحافظات عبر مديريات التربية والتعليم

اعلان جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024 عبر مديرية التربية والتعليم في كل محافظة، حيث يتم نشره مع اقتراب موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول حيث من المتوقع أن يبدأ الطلاب أداء امتحاناتهم في في بداية العام الجديد 2024، ويعد هذا الصف الدراسي من أهم المراحل المصيرية في حياة الطلاب، وارتفعت مؤشرات بحث جوجل عن جدول هذه الامتحانات الخاصة بهذه المرحلة خاصة بعد تداول جداول غير رسمية على كافة المواقع.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024

نشر جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الاول في بعض المحافظات حيث تداول العديد من الطلاب والطالبات جدول امتحانات هذا الفصل الدراسي، ولكن أكدت وزارة التربية والتعليم طبقا للإعلان الصادر عنها أن هذا الجدول غير معتمد وغير صادر عن وزارة التربية والتعليم، ويتم اعتماد الجدول الرسمي من قبل كل مديرية تعليمية ونشره عبر مواقع الإنترنت وفي المدارس، ويشير الإعلان إلى أن الاختبارات ستبدأ في 14 يناير المقبل لمدة أسبوعين، تليها إجازة منتصف العام لمدة أسبوعين.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024

بعد الإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024، يتوقع أن يجتاز الطلاب والطالبات هذه الاختبارات قبل الحصول على إجازة نصف العام، ومن المقرر أن يبدأ الترم الثاني في السادس من فبراير المقبل، ويتم نشر نتائج الامتحانات قبل بداية الترم الثاني، مما يسمح للطلاب بالاطلاع على درجاتهم قبل استئناف الدراسة، ويتوقع أن تمتد فترة الاختبارات لمدة أسبوعين، بدءًا من الرابع عشر من يناير، والجدير بالذكر أنه حتى اللحظة الحالية، لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن جداول الامتحانات في أي من محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن تعلن إدارة التعليم الموجودة في كل محافظة عن جداول الامتحانات بمجرد اعتمادها رسميًا، وهناك بعض الجداول التي تم نشرها مثل جنوب سيناء وكفر الشيخ كذلك في محافظات الشرقية والغربية والبحر الأحمر

جدول امتحانات محافظة جنوب سيناء

الأحد الموافق يوم 21 من يناير: امتحان اللغة العربية والخط العربى والإملاء والتربية الدينية

الاثنين يوم 22 من يناير: امتحان كل من مادتي اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء

الثلاثاء الموافق 23 يناير: امتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية.

الأربعاء 24 يناير: امتحان الدراسات الاجتماعية

الخميس 25 يناير: تقام امتحانات العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات محافظة الغربية