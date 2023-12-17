شروط وخطوات التسجيل في البطاقة التموينية بالعراق 2024 الدفعة الجديدة

يرغب الكثير من المواطنين في دولة العراق، من التسجيل في البطاقة التموينية للحصول على الدعم التي تقدمها وزارة التموين العراقية، حيث إن هذه المبادرة توفير للعديد من المتوقع الكثير من الاحتياجات والسلع الأساسية التي يبحثون عنها، حتى أنهم سيتمكنون من شراء السلع المختلفة بأسعار مخفضة، مما يُساهم ذلك في توفير حياة كريمة وملائمة أمام جميع المتقدمين، ويمكن التسجيل في البطاقة كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

التسجيل في البطاقة التموينية بالعراق

هناك مجموعة من الخطوات الهامة من أجل القيام بالتسجيل في البطاقة التموينية بالعراق، وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع البطاقة التموينية.

يمكن بعد ذلك القيام بملء استمارة طلب الحصول على البطاقة التموينية.

بعدها يتم إرفاق المستندات اللازمة.

التأكد من جميع المستندات والمعلومات التي تم إدخالها.

ليتم في النهاية الضغط على زر “حفظ”.

شروط طلب البطاقة التموينية في العراق 2024

لكي يسهل القيام بطلب الحصول على البطاقة التموينية في العراق، لابد من انطباق الشروط التي جاءت كالأتي:-