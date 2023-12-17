“مبروك للعراقيين” اعلان كشوفات أسماء نقل النفوس وزارة الداخلية PDF الوجبة الجديدة 2023 العراق

يرغب الكثير من المواطنين في دولة العراق عن كشوفات التي يوجد بها أسماء نقل النفوس المستحقة بجميع الوجبات، أتاحت وزارة الداخلية العراقية عن كيفية الاستعلام عن أسماء نقل النفوس في الوجبات التي تقدمها دولة العراق لمواطنيها، علي الرغم من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أنها شديدة الحرص والاهتمام علي تقديم الدعم الكافي لمواطنيها من أجل مكافحة المعيشة، ومن أجل حياة كريمة لكل مواطن في دولة العراق سنتناول كل التفاصيل أللازمه التي من خلالها نتعرف علي كيفية ألاستعلام عن أسماء نقل النفوس من خلال وزارة الداخلية العراقية في السطور التالية.

الاستعلام عن أسماء نقل النفوس في دولة العراق

الدخول إلى بوابة حكومة مواطن.

افتح البوابة سوف يتم إليك عدة احتيارات من بينهم سوف تجد اختيار طلب نقل النفوس قم بالنقر علية.

يجب إدخال كافة البيانات اللازمة كما موضح أمامك في الخانات المعينة.

بعد دخول البيانات اضغط علي خانة ألاستعلام.

أدخل الاسم رباعي، ورقم الهوية والمحافظة التابعة لك.

علي الفور سوف يظهر أمامك كشوفات أسماء نقل النفوس.

أخيرا انقر علي تحميل كشوفات، ذلك للإطلاع عليها في أي وقت.

طريقة التسجيل في استمارة نقل النفوس